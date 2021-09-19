У середу, 22 вересня, на столичному «Олімпійському» відбудеться поєдинок за Суперкубок України з футболу, який перенесли з 24 липня (початок — о 21:00). У боротьбі за трофей зійдуться віце-чемпіон країни донецький «Шахтар» і чинний чемпіон, володар Кубка і Суперкубка України київське «Динамо».

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У ДВОБОЇ «ШАХТАР» — «ДИНАМО»

Нагадаємо, що в черговому турі УПЛ підопічні Роберто де Дзербі розгромили «Маріуполь» (5:0), а команда Мірчі Луческу на 98-й хвилині вирвала перемогу у «Олександрії» (1:0).

Як відомо, Суперкубок України розігрується з 2004 року. Його володарями ставали лише два клуби: «Динамо» — дев'ять разів і «Шахтар» — вісім. В очних протистояннях команди розігрували трофей 13 разів, і тут перевага на боці киян — вісім перемог проти п'яти у донецького клубу. Більш того, «біло-сині» виграли у непримиренного суперника чотири з п'яти останніх протистоянь.

Цього разу букмекери не бачать явного фаворита поєдинку в Києві, хоча деякі контори все ж віддають невелику перевагу команді Роберто де Дзербі, приймаючи ставки на успіх кожної з команд в основний час з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Шахтаря» — 2,60, нічия — 3,50, виграш «Динамо» — 2,60.

Favbet: перемога «Шахтаря» — 2,54, нічия — 3,65, виграш «Динамо» — 2,61.

1xBet: перемога «Шахтаря» — 2,60, нічия — 3,50, виграш «Динамо» — 2,6.

«Марафон»: перемога «Шахтаря» — 2,68, нічия — 3,70, виграш «Динамо» — 2,79.

«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 2,59, нічия — 3,50, виграш «Динамо» — 2,64.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в Лізі чемпіонів програв молдавському «Шерифу», а «Динамо» зіграло внічию з португальською «Бенфікою».

Фото ФК «Динамо»

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