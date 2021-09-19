Бомбардир від Бога: помер легендарний чемпіон світу з футболу
Чемпіон світу з футболу, найкращий в бомбардир в історії «Тоттенхема» (266 голів) і елітного дивізіону чемпіонату Англії (357) Джиммі Грівз помер у віці 81 року, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
У складі «Тоттенхема» Грівз двічі вигравав Кубок, Суперкубок Англії і здобував Кубок володарів кубків, а в футболці збірної Англії (44 м'ячі в 57 матчах) — «золото» ЧС-1966. Легендарний форвард — єдиний в історії футболіст, який шість разів ставав найкращим бомбардиром елітного англійського дивізіону (в 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969 роках).
За час кар'єри нападник виступав також за «Челсі» (124 голи!), «Мілан» і «Вест Хем». Довгі роки Грівз працював експертом на телебаченні.
@jimmy_greaves. pic.twitter.com/Z0PrEI9WkU— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) September 19, 2021
До речі, в 1987 році Джиммі Грівз написав книгу «Повернення до людей», зізнавшись, що після завершення кар'єри у нього були серйозні проблеми з алкоголем. «Мене звуть Джиммі Грівc. Я — професіональний футболіст. І я — алкоголік. Зважившись зробити це зізнання на зборах „Анонімних алкоголіків“, я зміг врятувати своє життя. До цього пияцтво повільно, але вірно вбивало мене. В товариство „Анонімних алкоголіків“ мене привів відчай, і там я знайшов шлях до нормального життя», — такими словами починається книга-сповідь легенди футболу.
У 2015-му Джиммі Грівз переніс інсульт, а в останні роки боровся з недоумством. У легендарного футболіста залишилися дружина Ірен, четверо дітей — Лінн, Мітці, Денні і Ендрю, а також 10 онуків і правнуків.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний німецький нападник Герд Мюллер.
Фото РА, ФК «Тоттенхем»86
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