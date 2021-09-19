Рожевий палац: дружина Мессі пригледіла житло для переїзду сім'ї з готелю в Парижі

Знаменитий футболіст Ліонель Мессі, який перейшов з «Барселони» до «ПСЖ», разом з сім'єю може переїхати в розкішний замок під Парижем, стверджує RMC Sport.

Зараз аргентинець, його дружина і троє синів живуть у паризькому готелі Royal Monceau. Поки футболіст перебував в розташуванні збірної Аргентини, його дружина Антонелла Рокуццо оглянула кілька будинків, де вони зможуть влаштуватися на постійній основі.

Антонелла придивлялася до особняка в Нейї-сюр-Сен (комуна, яка примикає до західної околиці Парижа і розташована поруч з Булонський лісом). Однак його власник, дізнавшись, що будинком цікавиться сім'я Мессі, збільшив орендну плату на 10 тисяч євро.

Потім Антонелло сподобався замок, розташований в комуні Ле-Везіне. «Мадам Роккуццо відвідала нас. Вона не буде нічого вирішувати, поки її чоловік не огляне об'єкт. Вона постійно говорить, що їй все дуже подобається, і називає замок прекрасним. Вона дуже добра і ввічлива!» — розповіло джерело.

Ліонель Мессі перебрався до Парижа з дружиною і трьома синами

Замок в Ле-Везіне площею близько 2 тисяч квадратних метрів побудований в 1899 році і оцінюється в 48 мільйонів євро, він розташований у 15 хвилинах від бази «ПСЖ». У Рожевому палаці, як охрестили замок, в якому свого часу бував президент Франції Шарль де Голль, є 30 кімнат (11 спалень), а також критий басейн, домашній кінотеатр, тренажерний зал і корт для сквошу. А ще в маєтку є також будинок доглядача, приміщення для персоналу і «скромний» гостьовий будинок площею 500 квадратних метрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі побив неймовірний рекорд Пеле.

Фото sportune.fr

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