П'яний арбітр влаштував «цирк» на матчі дитячих хокейних команд в Росії: відео потрапило в мережу

П'яний суддя став справжньою «окрасою» поєдинку дитячих хокейних команд в столиці Росії, повідомляє Telegram-канал Baza.

Під час матчу Кубка Москви між клубами «Академія Харламова» і «Спартак-Спорттех» арбітр під мухою вважав за краще триматися за бортик, а коли все ж потрібно було їхати за шайбою або на вкидання хитався і кілька разів падав на лід.

У підсумку після п'яти хвилин неподобства п'яного арбітра зняли з поєдинку.

«Цілком ймовірно, цей суддя був п'яний, — цитує главу суддівського комітету Федерації хокею Москви Ігоря Светілова championat.com. — Мені зателефонували, я екстрено приїхав, тому що все могло закінчитися не дуже добре.

Молоде покоління, хлопчик залишився без матері в ранньому віці, можливо, ця ситуація позначилася на його вихованні. Ім'я цього судді називати не буду, але більше він судити не буде. Він трохи не розрахував свої можливості, я з ним розмовляв, чому так сталося. Найголовніше, неможливо було зрозуміти, що він в такому стані, поки він не вийшов на лід. У нас судить його брат, я з ним розмовляв. Він теж не може зрозуміти, як таке трапилося".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер побив арбітра після матчу на Кубок України з футболу.

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