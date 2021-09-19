Голи колишніх «моряків» допомогли «Зорі» розгромити «Чорноморець»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 19 вересня, матчами на стадіонах Полтави, Львова та Запоріжжя фінішував 8-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 8-й тур

19 вересня (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:0 (Кабаєв, 2, Гладкий, 45+1, з пенальті, Сайядманеш, 89).

Команда Віктора Скрипника після невдалого єврокубкового вояжу до Норвегії змогла трохи реабілітуватися перед уболівальниками, розгромивши новачка УПЛ «Чорноморець». При цьому форвард «Зорі» Гладкий, який відомий також за виступами за «Металіст», «Харків», «Шахтар», «Карпати», «Дніпро», «Динамо» і… «Чорноморець» забив свій 95-й м'яч у чемпіонаті України і в списку кращих бомбардирів в історії турніру посідає сьоме місце (більше голів лише в активі Ярмоленко — 99, Мораєса — 102, Воробея — 105, Селезньова — 116, а також Реброва і Шацьких — по 123).

За іронією долі, перший м'яч у ворота одеситів також забив колишній футболіст «Чорноморця» Кабаєв.

«Львів» — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0.

Львівʼяни набрали перше очко під керівництвом білоруського фахівця Олега Дулуба, але все одно не змогли залишити останнє місце в турнірній таблиці.

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 2:0 (Каніе 37, Лиховидько, 75, у свої ворота).

У минулому турі обидві команди не змогли утримати перемоги, виграючи по ходу зустрічей — 2:0 (полтавчани — з «Десною», а закарпатці — з «Чорноморцем»). Цього разу «біло-зелені» такої помилки не припустилися. Долю очного протистояння підопічних Юрія Максимова і Василя Кобіна вирішили точний удар малійця Кане і автогол закарпатця Лиховидька. «Минай» не перемагає в УПЛ вже в шести зустрічах поспіль.

18 вересня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Олександрія» — 1:0 (Циганков, 90+8, з пенальті). На 90+ 9-й хвилині вилучений Кирюханцев («Олександрія»).

«Маріуполь» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:5 (Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80).

«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка) — 0:2 (Чорноморець, 26, Чурко, 90+5). На 6-й хвилині Петров («Колос») не реалізував пенальті.

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Чуже, 78). На 75-й хвилині вилучений Сергійчук («Верес»).

17 вересня (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Рух» (Львів) — 1:0 (Тотовицький, 90).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 22 очка (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (8);

3. «Десна» — 16 (8);

4. «Дніпро-1» — 16 (8);

5. «Ворскла» — 15 (8);

6. «Олександрія» — 14 (8);

7. «Зоря» — 14 (8);

8. «Верес» — 11 (8);

9. «Рух» — 8 (8);

10. «Колос» — 8 (7);

11. «Інгулець» — 7 (8);

12. «Металіст 1925» — 7 (8);

13. «Минай» — 6 (7);

14. «Чорноморець» — 5 (8);

15. «Маріуполь» — 4 (8);

16. «Львів» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»).

У 9-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Колос» — «Ворскла» (24 вересня), «Олександрія» — «Маріуполь», «Шахтар» — «Верес», «Рух» — «Динамо» (25 вересня), «Минай» — «Львів», «Дніпро-1» — «Зоря», «Десна» — «Металіст 1925» (26 вересня), «Чорноморець» — «Інгулець» (27 вересня).

А ще раніше, в середу, 22 вересня, на столичному «Олімпійському» відбудеться поєдинок за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо». Букмекери вже дали прогнози на майбутній матч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков назвав склад збірної України на найближчі відбірні матчі ЧС-2022.

Фото ФК «Зоря»

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