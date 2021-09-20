І портрет молодят із золота: динамівці запалили на весіллі поляка Кендзьори та красуні-українки
Польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора перед матчем за Суперкубок України проти «Шахтаря» (22 вересня на «Олімпійському») порвав з холостяцьким життям, відгулявши в столичному готелі Fairmont весілля з українською красунею Вікторією Стецик.
На вечірці побували, зокрема, партнери 27-річного динамівця по команді — Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш, які гарненько запалили на святі. Вікторія поділилася відео з яскравими танцями Шапаренка і Вербича. Микола танцював з подругою нареченої Юлією, а Беньямін — зі своєю дівчиною Альвіною, яка нещодавно народила словенському півзахисникові сина.
До речі, гостей розважав балет, а спеціально запрошений художник прямо на весіллі намалював портрет молодят із золота.
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- sports-v (@ sportsv16) September 19, 2021
Нагадаємо, що Кендзьора прибув до України в 2017 році разом зі співвітчизницею Наталією Прзібіш, але їхні стосунки завершилися лише через кілька тижнів після переїзду. З 2019-го футболіст збірної Польщі зустрічався з Вікторією (вона киянка, котра навчалася в університеті імені Бориса Грінченка), якій Томаш зробив пропозицію руки і серця в Дубаї.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо» Артема Шабанова народилася донька.
Фото Instagram
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