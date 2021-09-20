Знаменитий футболіст чекає дитину від племінниці своєї колишньої дружини

Віцечемпіон Олімпійських ігор і переможець Ліги Європи, знаменитий футболіст збірної Бразилії Халк, який одружився з племінницею… своєї колишньої дружини, готується стати батьком учетверте.

Напередодні 35-річний форвард «Атлетіко Мінейро» повідомив про вагітність своєї дружини Каміли Анджело. Це буде їхня перша спільна дитина.

«Я хочу поділитися з вами чудовою новиною — бог четвертий раз благословляє мене дитиною. Моє серце переповнюється щастям, і я можу лише сказати: „Спасибі, боже“. Ми вже чекаємо тебе, дитя», — написав Халк у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Каміла — племінниця колишньої дружини футболіста Ірен, у шлюбі з якою він прожив 12 років. У пари народилися двоє дітей — Іан та Тьяго, а в 2016 році вони удочерили дівчинку Алісі.

Халк і Каміла

Перша дружина футболіста з дітьми

Нагадаємо, що до повернення на батьківщину Халк виступав у Японії, португальському «Порту» (перемога в Лізі Європи-2010/2011), російському «Зеніті» і китайському «Шанхай СІПГ», де отримував 20 млн доларів на рік. У складі збірної Бразилії провів 48 матчів, забивши 11 м'ячів (всі — у товариських поєдинках), ставши віце-чемпіоном Олімпіади-2012 в Лондоні і переможцем Кубка конфедерацій-2013.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора одружився з українкою.

Фото Instagram

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