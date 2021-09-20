«Я йду за тобою»: Усик полетів чартером у Лондон на бій з Джошуа

У понеділок, 20 вересня, непереможний український боксер Олександр Усик (18 перемог, 13 з них — нокаутом) разом зі своєю командою чартерним рейсом з аеропорту «Київ» полетів до Лондона, де 25 вересня на стадіоні футбольного клубу «Тоттенхем» відбудеться його бій у суперважкій вазі з чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, IBO і WBO британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка).

Про це Усик повідомив в Instagram, опублікувавши відповідні фото.

А ще раніше український боксер розмістив знімок, загрозливо підписавши фото: «Я йду за тобою». Мовляв, тримайся, Ентоні.

Зазначимо, що у вівторок Олександр Усик проведе на Туманному Альбіоні відкрите тренування, в середу у нього заплановані багато медійних подій та інтерв'ю, в четвер відбудеться пресконференція, а в п'ятницю — зважування.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію бою двох олімпійських чемпіонів Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик вразив вагою перед поєдинком з Ентоні Джошуа.

Фото Instagram

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