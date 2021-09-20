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Спорт

Два собаки та кінь перервали футбольний матч Україна — Італія: «порушники» засвітилися на відео

16:40 20 вересня 2021
Кінь перервав футбольний матч Україна&nbsp;— Італія

Відбірний матч Дефлімпійських ігор-2021 (спортсмени з вадами слуху) між збірними України, яка два роки тому стала чемпіоном Європи, та Італії, що відбувся напередодні в Нижніх Млинах під Полтавою, двічі переривався через незвичайних «порушників», повідомляє np.pl.ua.

На 41-й хвилині зустрічі на футбольне поле вибігли два собаки, яких насилу вдалося вигнати.

А вже після перерви, на 59-й хвилині, в бій пішла «важка артилерія» — на полі несподівано з'явилася кінь. Щоправда, через хвилину уболівальникам і тренерам господарів поля спільними зусиллями вдалося вивести коня за межі стадіону, і матч продовжили.

Зазначимо, що зустріч завершилася перемогою збірної України з розгромним рахунком 3:0. Скільки «порушників» — стільки й голів. Фартові виявилися…

До речі, Дефлімпійські ігри повинні були пройти в Бразилії цього року, але через пандемію їх перенесли на травень 2022-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пес-веселун з бутсою в зубах перервав футбольний матч у Болівії.

Фото ОКІА «Новини Полтавщини»

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