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Спорт

Світоліна з чоловіком сходила в Парижі на Мессі і стала свідком скандалу

17:41 20 вересня 2021
Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка України, четверта ракетка світу Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу US Open, провела з чоловіком вихідні у Парижі.

Зокрема одеситка, якій 12 вересня виповнилося 27 років, і Гаель Мофіс відвідали на стадіоні «Парк де Пренс» матч чемпіонату Франції з футболу між «ПСЖ» та «Ліоном», в якому грав новачок парижан Ліонель Мессі.

«Це кохання», — підписала Світоліна пост у соціальній мережі і додала в публікацію синє сердечко.

«О боже, ти бачила Лео Мессі наживо?» — запитують в коментарях користувачі.

Там же на футболі Еліна і Гаель мило поспілкувалися з чотириразовим чемпіоном НБА, чемпіоном Європи з баскетболу у складі збірної Франції Тоні Паркером.

Публікація від Elina Monfils (@elisvitolina)

До речі, зустріч "ПСЖ" - "Ліон" закінчилася не лише вимученою перемогою парижан - 2:1 (Ікарді забив вирішальний м'яч на 93-й хвилині), але й скандальним інцидентом між Мессі і аргентинським тренером «Парі Сен-Жермен» Маурісіо Почеттіно. Ліонель, який був незвдоволеним заміною на 76-й хвилині, залишаючи поле, відмовився потиснути своєму наставнику руку.

А напередодні Гаель Монфіс та інший тенісист Бенуа Пер стали учасниками показового поєдинку в Парижі, зустрівшись на кортах «Ролан Гаррос» з відомими стримерами з мережі Twitch - ZeratoR (Адріан Нугаре) і Domingo (П'єр-Алексіс Бізо). Вийшла на арену «Філіпа Шатріє» і Еліна Світоліна.

А ще Еліна та Гаель, які одружилися в липні у Женеві, встигли заглянути до паризького Діснейленду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна здобула «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо.

Фото Instagram

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