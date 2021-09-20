Міхаель Баллак вперше висловився після загибелі сина

Колишній одноклубник Андрія Шевченка по «Челсі», знаменитий ексфутболіст «Баварії» і збірної Німеччини, віце-чемпіон світу та Європи Міхаель Баллак вперше опублікував в мережі пост після трагічної загибелі свого сина Еміліо. 19 вересня хлопцеві виповнилося б 19 років.

«Ти народився рівно 19 років тому о 17:36. Твоя відсутність лише змушує мене любити тебе ще більше», — написав у Instagram Міхаель Баллак, якого в коментарях підтримали колишні одноклубники Френк Лемпард, Джон Террі, Сеск Фабрегас, Саломон Калу.

Нагадаємо, що біда трапилася в ніч на 5 серпня у місті Троя, на південь від Лісабона, де у Баллака є будинок. Юнак потрапив в аварію, катаючись на квадроциклі, який придавив його. Незважаючи на всі намагання лікарів, врятувати Баллака-молодшого не вдалося.

Додамо, що Еміліо був одним з трьох синів від шлюбу Міхаеля, якому 26 вересня виповниться 45 років, і його колишньої дружини Сімони (Луї — 19 років, Йорді — 16).

Колишня дружина Баллака з синами

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарному Міхаелю Баллаку видалили пухлину.

Фото Instagram

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