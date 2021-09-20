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Спорт

У сім'ї головного тренера «Руха» Леоніда Кучука сталося горе

20:11 20 вересня 2021
Леонід Кучук

У головного тренера львівського «Руху» Леоніда Кучука померла 87-річна мати, повідомляє прес-служба клубу. Білоруський фахівець вже покинув розташування команди («Рух» перебуває в Миколаєві, де 21 вересня зіграє з однойменним клубом в 1/16 фіналу Кубка України) і вирушив на похорон до Мінська.

Оскільки Кучук (до речі, найкращий тренер чемпіонату України-2011/2012), зі зрозумілих причин, не зможе особисто керувати діями підлеглих у кубковій грі, «Рух» на поєдинок проти «Миколаєва» виведе старший тренер команди Віталій Романюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст Міхаель Баллак перервав мовчання після смерті 18-річного сина.

Фото ФК «Рух»

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