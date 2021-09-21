Поєдинку між володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком, який тонко натякнув про свій намір забрати титули собі, чекають не лише численні шанувальники боксу, але й самі боксери.

Ще б пак, адже майбутній бій істотно поповнить їхні кишені. Як повідомляє видання The Mirror, Ей Джей за поєдинок із Усиком гарантовано отримає 15 млн фунтів стерлінгів (близько 20,5 млн доларів) «брудними».

Не так давно промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк у коментарі YouTube-каналі Andrey Burenok заявив, що розподіл гонорару в майбутньому бою буде 80 на 20 відсотків не на користь його підопічного. Відповідно, нескладно підрахувати, що Усик гарантовано заробить близько 5 млн «зеленими», що стане його рекордним заробітком за один бій у кар'єрі.

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа — Усик пройде в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем Хотспур». «ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію поєдинку за чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик полетів чартером до Лондона на бій із Джошуа.

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