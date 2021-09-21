26.62 / 26.79 31.12 / 31.43
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Джошуа — Усик: стали відомі гонорари британця й українця за бій у Лондоні

15:34 21 вересня 2021
Усик&nbsp;— Джошуа

Поєдинку між володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком, який тонко натякнув про свій намір забрати титули собі, чекають не лише численні шанувальники боксу, але й самі боксери.

Ще б пак, адже майбутній бій істотно поповнить їхні кишені. Як повідомляє видання The Mirror, Ей Джей за поєдинок із Усиком гарантовано отримає 15 млн фунтів стерлінгів (близько 20,5 млн доларів) «брудними».

Не так давно промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк у коментарі YouTube-каналі Andrey Burenok заявив, що розподіл гонорару в майбутньому бою буде 80 на 20 відсотків не на користь його підопічного. Відповідно, нескладно підрахувати, що Усик гарантовано заробить близько 5 млн «зеленими», що стане його рекордним заробітком за один бій у кар'єрі.

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа — Усик пройде в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем Хотспур». «ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію поєдинку за чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик полетів чартером до Лондона на бій із Джошуа.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

Різдво Богородиці

Чому Друга Пречиста вважається жіночим днем: народні традиції, прикмети та обряди

винник і таюне

«Таюне мені не чужа»: Олег Винник прокоментував початок сольної кар'єри своєї «таємної дружини»

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.