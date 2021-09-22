У середу, 22 вересня, на столичному НСК «Олімпійський» буде розіграний 18-й в історії Суперкубок України з футболу. Букмекери дали свої прогнози на майбутній титульний поєдинок .

14-й раз почесний трофей розіграють вітчизняні гранди — донецький «Шахтар» та київське «Динамо». В очних протистояннях попереду поки «Динамо» по завойованим Суперкубка — у «біло-синіх» вісім переможних матчів, у «гірників» п'ять.

Підопічні Мірчі Луческу підходять до майбутнього поєдинку, маючи за плечима солідну серію з 19 матчів без поразок у офіційних турнірах, яка тягнеться з 18 березня нинішнього року. Що стосується команди Роберто де Дзербі, то вона вже встигла розчарувати своїх уболівальників в нинішньому сезоні як в чемпіонаті (домашня поразка від «Олександрії» — 1:2), так і в Лізі чемпіонів (ганьба в Тирасполі в поєдинку з дебютантом турніру «Шерифом» — 0:2).

За голами матчу «Шахтар» — «Динамо» у режимі онлайн, починаючи з 21:00, стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що після Суперкубка України обидві команди зіграють на уїк-енд матчі чемпіонату країни. «Динамо» вирушить до Львова в гості до «Руха», а «Шахтар» прийме на НСК «Олімпійський» рівненський «Верес».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі битву за Суперкубок України між «Шахтарем» та «Динамо».

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