Пізно ввечері в суботу, 25 вересня, у Лондоні за заповнених трибун «Тоттенхем Стедіум» пройде бій між володарем чемпіонських поясів WBA Super, IBF, IBO та WBO у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) та колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій категорії непереможним українцем Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ДЖОШУА — УСИК НА САЙТІ «ФАКТІВ»

Нашому співвітчизнику, який підходить до бою в якості аутсайдера, упевненості не позичати. «Я впевнений, що зможу перемогти Джошуа, навіть незважаючи на те, що на його користь є багато різних факторів. Так, він створений для того, щоб бути суперзіркою — так само, як і я, він є чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіоном світу в суперважкій вазі. Але я не боюся битися з ним. Чому? Так, це найбільший поєдинок у моїй кар'єрі. Так, він великий важковаговик. Але я вірю, що виграю. Звичайно, про це не варто кричати на кожному розі. Я не кажу про нокаут. Просто з нетерпінням чекаю чергової перемоги. Якщо я буду нервувати, я лише буду слабшим. Зараз я спокійний. Зізнаюся, я давно спостерігаю за його боями.

А взагалі для нього цей бій — велике джерело стресу. Він буде виступати перед рідною публікою, у себе вдома, і там він може втратити титули. Адже до нього приїде цей поганий хлопець з однією метою — добитися великого успіху. Крім того, йому надзвичайно складно знайти спаринг-партнерів, які можуть допомогти йому підготуватися до того стилю, в якому боксую я", — наводить слова Усика Daily Mail.

У прямій трансляції бій Джошуа — Усик (початок — не раніше 00:30 за київським часом) на території України покаже медіасервіс MEGOGO. Для тих користувачів сервісу, у яких вже є підписка «Максимальна» або «Спорт», ціна за перегляд поєдинку складе 29 грн, для інших передплатників — 49 грн. Для всіх тих, у кого підписки немає — ціна 49 грн, а в день бою вона складе — 99 грн (відзначимо, що знижка передбачена саме на передзамовлення та не буде діяти з пристроїв на базі iOS та Android).

Бокс. Бій за титули WBA Super, IBF та WBO у суперважкій вазі

25 вересня (субота)

Ентоні Джошуа — Олександр Усик 00:30 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав навички жонглювання на відкритому тренуванні перед боєм із Джошуа.

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