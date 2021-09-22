У суботу, 25 вересня, в присутності близько 70 тисяч уболівальників на домашній арені футбольного клубу «Тоттенхем» у Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) між двома олімпійськими чемпіонами — володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO 31-річним британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) і непереможним українцем 34-річним Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом). Букмекери дали свої прогнози на поєдинок, який почнеться не раніше ніж о 0:30 за київським часом у ніч на неділю.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію бою за три чемпіонські пояси (WBA Super, WBO, IBF), за якою ви зможете стежити в цій новині.

Джошуа залякує Усика

Про завершення підготовки до поєдинку в Лондоні британець Джошуа повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Все, що ти вмієш, — це жонглювати», — підписав відео боксер, потроливши Усика, який раніше не раз демонстрував свої навички жонглера (зокрема — на відкритому тренуванні в Лондоні).

Більш того, Ентоні почав залякувати суперника.

«На добраніч», - написав Джошуа під відео зі своїми нокаутами.

Гонорари британця й українця за бій

Британське видання Mirror стверджує, що гонорар Ентоні Джошуа за бій на стадіоні «Тоттенхема» складе 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 20,5 млн доларів). А оскільки промоутер українського боксера Олександр Красюк раніше заявив, що гонорар за бій у Лондоні буде розподілений в процентному відношенні 80 на 20 на користь британця, то не складно підрахувати, що Олександр Усик заробить близько 4 млн доларів «брудними».

В андеркарді — ще один українець

Основний кард вечора боксу в Лондоні стартує о 21:00 за київським часом. Перед боєм Джошуа — Усик на стадіоні «Тоттенхема» заплановані шість поєдинків:

Лоуренс Околи (Великобританія) — Ділан Прасовіч (Чорногорія). Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Каллум Сміт (Великобританія) — Ленін Кастільо (Домініканська Республіка). Бій у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Кемпбелл Хаттон (Великобританія) — Ісан Дура (Іспанія). Бій у легкій вазі (до 61,2 кг).

Максим Продан (Італія) — Флоріан Марку (Албанія). Бій за титул інтернаціонального чемпіона за версією IBF в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Зазначимо, що Максим Продан — уродженець Чернівецької області, який мешкає в Італії.

Уродженець України Максим Продан

Крістофер Оуслі (США) — Хасан Байсангуров (Росія). Бій за титул WBA Intercontinental у середній вазі (до 72,6 кг).

Даніель Лапін (Україна) — Павел Мартинюк (Польща). Бій у напівважкій вазі (до 79,3 кг).

Даніель Лапін

Джошуа працював на цегельному заводі і став батьком-одинаком

Ентоні Джошуа, стан якого оцінюється у 158 млн доларів, народився 15 жовтня 1989 року в англійському місті Уотфорд в родині нігерійки та ірландця. Щоправда, своє раннє дитинство хлопчик провів на батьківщині предків по материнській лінії — у Нігерії. До Англії Ентоні повернувся лише коли прийшов час йти до школи. З дитинства хлопчик займався спортом, подавав великі надії у футболі та легкій атлетиці. Зокрема, Джошуа пробігав 100-метрівку швидше ніж за 11 секунд.

Ентоні з матір'ю та сестрою

Після закінчення школи хлопець працював на цегельному заводі в своєму рідному Уотфорді. З 17 років жив у Лондоні. Оскільки Ентоні ріс забіякуватим і хуліганський підлітком, його двоюрідний брат — щоб дисциплінувати хлопця — привів його до секції боксу. Кумирами Ентоні на початку боксерської кар'єри були легендарний боксер Мухаммед Алі і знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор.

До слова, хуліганські замашки Джошуа давали про себе знати вже тоді, коли він став відомим. Зокрема, Ентоні кілька разів заарештовували за вуличні бійки і штрафували за божевільні гонки на дорогах. А в 2011 році навіть судили за зберігання марихуани з метою збуту. Свою провину боксер визнав і відбувся річним умовним терміном та 100 годинами громадських робіт.

Ентоні довгий час перебував у стосунках з Ніколь Осборн — інструктором з йоги і танцівницею на пілоні. Стосунки у пари були нерівні: вони то розлучалися, то сходилися назад. У 2015 році у Ентоні і Ніколь народився син Джозеф Бейлі. Зрештою Джошуа став батьком-одинаком, остаточно розірвавши стосунки з Ніколь, при цьому купивши їй квартиру в Лондоні за 500 тисяч фунтів стерлінгів (685 тисяч доларів).

Мати дитини боксера Ніколь Осборн

Ентоні Джошуа з сином

Слова перед боєм

Хосе Стюарт, британський суперважковаговик: «Я бачу відмінний поєдинок. Усик — це вам не жарти. Він абсолютний чемпіон у крузервейті, також олімпійський золотий медаліст. Він нав'яже бій, але я можу уявити, як Ей Джей зупиняє його в пізніх раундах. Занадто великий, занадто сильний, і у нього також є навички, щоб тіснити суперника. З Усиком не буде легко. Я уявляю, як він буде куражитися в рингу, але Джошуа його прибере».

Джо Джойс, непереможний британський важковаговик, віце-чемпіон Олімпійських ігор у Ріо: «Я не впевнений, яку версію Джошуа ми побачимо на ринзі, що це тільки робить цей бій ще більш цікавим для мене. Усик теж здатен здивувати. Українець буде важити трохи більше, але все одно буде відмінно працювати на ногах. Джошуа може спробувати утримати його на дистанції прямим лівим, як колись зробив з Володимиром Кличком, але він також може жорстко атакувати його в пошуках нокауту. Я впевнений в одному, якщо Ей Джей потрапить чисто, він вимкне світло для Усика. Але чи вдасться йому чисто вдарити Усика? Цей хлопець дійсно хороший в захисті від ударів, хитрощах і ухилах — це його сильні сторони. Додатково до цього є ще й його робота ніг. Таким чином, бій може пройти всю дистанцію».

Ділліан Уайт, володар «тимчасового» титулу WBC: «Вперше я побачив Усика в справі у таборі Володимира Кличка. Він з ним спарингував і постійно намагався влаштовувати шоу. Він дивний. Йому хочеться, щоб усі навколо вважали його ексцентричним, злегка божевільним і епатажним. І багато хто на це повівся. Але тільки не я. Я відразу ж сказав: «Ти просто звичайний чувак. Крапка».

Прогноз на бій — перемога Джошуа в стартових 5--6 раундах. Максимум у 7-му раунді. Спершу Ентоні буде не дуже зручно, адже Усик шульга, легший і швидший. А ще Джошуа частенько втрачає впевненість у ході бою, якщо щось складається не за його планом. Сподіваюся, він покаже перформанс у стилі його ранніх виступів: жорсткий пресинг, міць. Тоді він почне тіснити суперника і вкладатися в удари.

Думаю, Джошуа може завершити бій ранньою достроковістю. Усик хороший, такий собі шульга-агресор. Він теж любить вести бій, але перевага в потужності і антропометрії у суперника. Якщо Джошуа відразу ж нав'яже свій ритм, то цілком може перемогти раннім нокаутом. Але якщо він надумає змагатися з ним у боксі, тоді у нього можуть виникнути проблеми. У цьому бою головне — це впевненість. Дерек Чісора вийшов проти Усика з упевненістю, тому його супернику було так непросто. Українець — крузер, а не суперваговик".

Іван Редкач, український боксер-легковаговик: «Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша його винесе за 3--7 раундів — це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів (Володимира Кличка і Олександра Повєткіна. — Авт.).

Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар'єри. Сашко, прийшов твій час. Не забудьте купити якомога більше попкорну додому. Це буде яскрава і емоційна ніч".

Регламент поєдинку

Чемпіонський бій між Джошуа і Усиком буде складатися з 12 раундів по три хвилини. Дострокова перемога одного з боксерів може бути зафіксована в разі нокауту, технічного нокауту або дискваліфікації одного з бійців.

Якщо ж поєдинок триватиме усі заплановані 12 раундів, переможець буде визначений суддівським рішенням. У тому випадку, якщо судді оголосять нічию, титули залишаться у британського боксера.

Ймовірність нокауту

Нагадаємо, що букмекери в майбутньому бою віддають перевагу господареві рингу. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Джошуа приймає з коефіцієнтом 1,40, на нічию — 21,00, на успіх Усика — 3,25. Ймовірність нокауту з боку британця оцінюється в 2,00, з боку українського боксера — 8,00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Фото Twitter DAZN Boxing, Twitter Matchroom Boxing, Instagram, USYK17

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