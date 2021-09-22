Найкращий боксер світу Сауль Альварес влаштував мордобій на зважуванні: відео кривавої бійки

Володар чемпіонських титулів за версіями WBO, WBC, WBA Super та журналу The Ring у суперсередній вазі Сауль Альварес, який у травні відгуляв весілля після переможного поєдинку з Біллі Джо Сондерсом, вляпався у скандал напередодні бою проти чемпіона світу за версією IBF американця Калеба Планта, в якому 8 листопада в Лас-Вегасі на рингу «MGM Grand Garden Arena» мексиканцю належить захищати свої пояси.

На церемонії зважування, яка традиційно пройшла за два тижні до поєдинку, боксери зустрілися на дуелі поглядів і після кількох «міцних» слів пішли в рукопашну — при цьому Канело штовхнув свого опонента перший.

Do not talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE - Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

«Ти можеш казати мені все, що завгодно, але не моїй мамі. Я буду битися з кожним, хто скаже що-небудь про мою матір. І він замахнувся першим. Я просто штовхнув його. Він замахнувся першим, і я роблю те, що роблю. Він перетнув межу», — пояснив свій вчинок найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії в коментарі Sky Sports.

В результаті обміну ударами Плант постраждав сильніше — у американця утворилося розсічення під правим оком. Поки що невідомо, яке покарання чекає на забіяк за даний інцидент, а ось із постраждалим оком американця його команді доведеться попрацювати, щоб боксер підійшов до поєдинку у всеозброєнні.

Калеб Плант з отриманим розтином

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Галатасарая» Маркао побив свого одноклубника прямо під час матчу.

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