«Перш ніж я помру»: мати Кріштіану Роналду здивувала проханням до сина

Марія Долорес душ Сантуш Авейру, яка на початку 2020 року перенесла інсульт, розповіла про незвичне прохання, яке озвучила своєму зірковому сину Кріштіану Роналду.

«Роналду має повернутися сюди. Йому подобається дивитися матчі «Спортинга». Я вже сказала йому: «Сине, перш ніж я помру, я хочу побачити твоє повернення до «Спортинга». Він відповів: «Подивимося». Але якщо не він, то я знаю, хто зможе виконати мою мрію — Кріштіану-молодший! У своєму віці він грає краще за Роналду. У той час у Кріштіану не було тренера, але сьогодні Роналду є вчителем для свого сина», — наводить слова Авейру Goal із посиланням на інтерв'ю подкасту ADN de Leao.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кріштіану змінив туринський «Ювентус» на англійський «Манчестер Юнайтед». Завдяки поверненню на Туманний Альбіон португалець став найбільш високооплачуваним футболістом світу, з прибутком у 125 млн доларів «брудними» обійшовши свого одвічного конкурента аргентинця Ліонеля Мессі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Кріштіану Роналду сфотографувалася з шоколадною статуєю сина у повний зріст.

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