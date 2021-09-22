26.58 / 26.76 31.08 / 31.39
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Перш ніж я помру»: мати Кріштіану Роналду здивувала проханням до сина

18:43 22 вересня 2021
Кріштіану Роналду з матір&#39;ю

Марія Долорес душ Сантуш Авейру, яка на початку 2020 року перенесла інсульт, розповіла про незвичне прохання, яке озвучила своєму зірковому сину Кріштіану Роналду.

«Роналду має повернутися сюди. Йому подобається дивитися матчі «Спортинга». Я вже сказала йому: «Сине, перш ніж я помру, я хочу побачити твоє повернення до «Спортинга». Він відповів: «Подивимося». Але якщо не він, то я знаю, хто зможе виконати мою мрію — Кріштіану-молодший! У своєму віці він грає краще за Роналду. У той час у Кріштіану не було тренера, але сьогодні Роналду є вчителем для свого сина», — наводить слова Авейру Goal із посиланням на інтерв'ю подкасту ADN de Leao.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кріштіану змінив туринський «Ювентус» на англійський «Манчестер Юнайтед». Завдяки поверненню на Туманний Альбіон португалець став найбільш високооплачуваним футболістом світу, з прибутком у 125 млн доларів «брудними» обійшовши свого одвічного конкурента аргентинця Ліонеля Мессі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Кріштіану Роналду сфотографувалася з шоколадною статуєю сина у повний зріст.

240

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

Нікітюк

Голу Нікітюк у ковдрі порівняли з Кемерон Діаз в молодості: «Красуня!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.