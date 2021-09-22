Клуб другої ліги вибив із Кубка України «Інгулець»: відеоогляди матчів

У середу, 22 вересня, п'ятьма матчами продовжилася ігрова програма 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

Лише в одному поєдинку клуб із нижчої ліги обіграв представника елітного дивізіону. Черкаський ЛНЗ, який тільки в цьому сезоні дебютував у другій лізі, в середині першого тайму пропустив у домашньому поєдинку з «Інгульцем», але ще до перерви зміг відігратися, а перемогу вирвав уже в компенсований до другого тайму час, коли грав у більшості.

Луцька «Волинь» уже на 21-й хвилині залишилася в меншості, але протрималася основний та додатковий час, поступившись «Маріуполю» лише в серії пенальті. У «Олександрії» в гостьовому матчі з «Таврією-Сімферополь» також був вилучений футболіст у першому таймі (щоправда, команда Юрія Гури на той момент уже вела в рахунку — 2:0), тим не менше, клуб з Кіровоградської області зміг довести поєдинок до перемоги.

Також мінімальні гостьові перемоги здобули «Дніпро-1» та «Верес» із прем'єр-ліги над нижчеліговими «ВПК-Агро» та «Оболонню». Причому рівняни весь другий тайм грали в більшості, а вирішальний гол Шестаков забив, спочатау не перегравши воротаря з 11-метрової позначки, а потім вдало зігравши на добиванні. Таким чином капітан «Вереса» відсвяткував народження сина Матвія, який з'явився на світ кілька днів тому.

Кубок України. 1/16 фіналу

22 сентября (середа)

«Таврія-Сімферополь» — «Олександрія» — 1:3 (Барладим, 34, з пенальті — Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, з пенальті). На 33-й хвилині вилучений Рибалка («Олександрія»).

ЛНЗ (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Долінський, 38, Сторчоус, 90+3 — Плохотнюк, 19). На 88-й хвилині вилучений Асмелаш («Інгулець»).

«Волинь» (Луцьк) — «Маріуполь» — 0:0 (серія пенальті — 5:6). На 21-й хвилині вилучений Цюпа («Волинь»).

«ВПК-Агро» (Вишневе) — «Дніпро-1» — 1: 2 (Сухар, 77 — Русин, 37, Ярмолюк, 49).

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Шестаков, 82). На 45+3-й хвилині вилучений Гечев («Верес»), а на 82-й хвилині Шестаков («Верес») не реалізував пенальті.

21 вересня (середа)

«Металіст» (Харків) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Харріс, 73, Мізюк, 89 — Волошин, 45).

«Миколаїв» — «Рух» (Львів) — 0:3 (Кондраков, 37, 44, з пенальті, 90+3, з пенальті). На 21-й хвилині вилучений Березянський («Миколаїв»).

Додамо, що ігрова програма 1/16 фіналу Кубка України завершиться в четвер, 23 вересня, наступними матчами: «Епіцентр» — «Металіст 1925», «Гірник-Спорт» — «Львів», «Прикарпаття» — «Чорноморець», «Альянс» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у головного тренера львівського «Руха» Леоніда Кучука померла мати.

Фото ФК «ЛНЗ»

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