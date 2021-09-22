«Шахтар» перервав трирічну гегемонію «Динамо» в Суперкубку України: відеоогляд матчу

У вівторок, 22 вересня, у Києві на НСК «Олімпійський» в боротьбі за Суперкубок України зійшлися гранди вітчизняного футболу — донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Суперкубок України-2021

22 вересня (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — 3:0

«Шахтар»: П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67), Степаненко (Маркос Антоніо, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), Алан Патрік, Педріньо (Конопля, 88), Траоре (Сікан, 78).

«Динамо»: Бойко, Кендзьора (Караваєв, 66), Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко, де Пена (Вітіньо, 70), Циганков, Буяльський, Супряга (Гармаш, 66).

Голи: Траоре (30, 54), Алан Патрік (61).

Дане протистояння, яке мало відбутися ще в липні, але було перенесено за погодженням сторін на більш пізній термін, очікували з нетерпінням. Перш за все, це була перша очна тренерська дуель Мірчі Луческу та Роберто де Дзербі. Також останні результати «гірників» (втрати очок у чемпіонаті в матчах із «Олександрією» та «Минаєм», ганебна поразка в Лізі чемпіонів від «Шерифа»), напевно, змусили «засоватися» на тренерській лавці розрекламованого італійського наставника команди. З іншого боку — підопічні Луческу, безпрограшна серія яких тягнулася з березня нинішнього року, а це вже, на хвилиночку, півроку!

Перед стартовим свистком заслужені нагороди за підсумками минулого сезону отримали гравці обох команд. У «Динамо» красиві статуетки дісталися Віталію Буяльському (найкращий гравець УПЛ), Георгій Бущан (найкращий воротар), Ілля Забарний (найкращий молодий гравець) та Мірча Луческу (найкращий тренер), у «Шахтаря» — Анатолій Трубін (найкращий воротар).

Сам же поєдинок розпочався з крові. Ісмаїлі прямою ногою пішов на перехоплення верхового м'яча, зачепивши Супрягу та «зарядивши» шипами в голову своєму ж партнеру Матвієнку. В результаті у захисника хлинула кров, яку довго зупиняли й протягом першого тайму неодноразово міняли пов'язку на голові футболіста, щоб він міг продовжувати грати.

Що стосується небезпечних моментів, то динамівці відразу кинули великі сили в атаку, і цілком могли відкривати рахунок. Спочатку Супряга уникнув офсайду й від лівого кута воротарського майданчика пробив у стійку, а незабаром Буяльський класно замикав головою навіс Кендзьори з правого флангу, але П'ятов витягнув м'яча з-під поперечини.

Витримавши стартовий натиск киян, «гірники» відсунули гру від своїх воріт, а потім і реалізували ледь не перший свій гольовий момент. Додо навісив із правого флангу, Кендзьора не зміг вибити м'яча головою, лише скинувши на Траоре, а той, не довго думаючи, головою відправив м'яча точно під стійку.

Повівши в рахунку, футболісти «Шахтаря» віддали ініціативу супернику, при цьому самі зробивши ставку на контратаки. Щоправда, до перерви особливих моментів команди не створили — в останні хвилини арбітр почав роздавати картки, тим самим лише наголосивши на емоційному фоні поєдинку. Другий же тайм розпочався з того, що цього разу стійка врятувала вже ворота «Динамо» після дальнього удару Степаненка та рикошету від голови Забарного.

Утім, мінімальний рахунок тримався недовго. На 53-й хвилині Педріньо перехопив м'яча в центрі поля і, моментально оцінивши ситуацію, запустив у прорив по лівому флангу Ісмаїлі. Бразилець прострілив на лінію воротарського, відігравши тим самим Бойка та Забарного, і Траоре з метра пробивав уже по порожніх воротах. Після цього, судячи з усього, у динамівців руки опустилися, і на 60-й хвилині третій гол влетів у їхні ворота. Цього разу Алан Патрік протягнув м'яча ледь не зі своєї половини поля до штрафного майданчика і пробив точно у верхній кут метрів із 22-х.

Решту часу динамівці за інерцією йшли вперед в надії забити хоча б гол престижу, але робили це без особливого ентузіазму. У підсумку, 3:0 — впевнена перемога «Шахтаря», який перервав гегемонію «Динамо» в Суперкубку (теперь у клубів по 9 трофеїв) та вперше за чотири роки завоював почесний трофей. Також ця перемога стала чудовим подарунком на 55-річний ювілей президенту клубу Рінату Ахметову, який той відсвяткував напередодні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб другої ліги черкаський ЛНЗ вибив «Інгулець», а відроджений «Металіст» виявився сильнішим за «Десну» в Кубку України.

Фото ФК «Динамо»

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