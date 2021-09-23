«Навіщо стільки зла?»: Луческу та де Дзербі вперше влаштували словесну «війну»

Матч за Суперкубок України з футболу, в якому «Шахтар» напередодні розгромив «Динамо» (3:0), запам'ятається не лише емоціями на футбольному полі, але й поза його межами. Зокрема, вперше заочну суперечку влаштували після фінального свистка наставники команд — 76-річний румун Мірча Луческу та 42-річний італієць Роберто де Дзербі, який виграв перший трофей у тренерській кар'єрі.

«Я так і не зрозумів, чому вибігали на поле всі з лави запасних («Шахтаря». — Авт.), — обурювався після матчу Мірча Луческу. — Чому так агресивно всі поводили себе? Я це не можу зрозуміти. Навіщо стільки агресії? Навіщо стільки зла? Вибігали на поле, на нашу територію, коли святкували гол. Вітаю їх з перемогою. Але є моменти, які мені не сподобалися.

Нас звинувачували, що ми чинимо тиск на суддів. Я дивлюся за жовтими картками (у «Динамо» — шість попереджень, у «Шахтаря» — чотири. — Авт.), фолами, які фіксують у наш бік.

Вважаю, кожен повинен займатися своєю справою, говорити про свою команду і не висловлюватися про чужі команди. Ми не змінювали суддівські кімнати. Як на мене, це відсутність фейр-плей. Я їх вітаю. Хороша команда, добре зіграли сьогодні.

Третього жовтня нас знову чекає матч між «Динамо» і «Шахтарем» в УПЛ? Сподіваюся, не буде цієї агресивної атмосфери, яка була сьогодні. Це свято було зіпсоване агресивною поведінкою. Давно не бачив, щоб було стільки агресії, щоб виходили на поле люди з лави запасних. Це неповага до нас як до футбольної команди".

Під час святкування голів тренери "Шахтаря" вибігали на футбольне поле

Зазначимо, що наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі з відповіддю зволікати не став.

«Я поважаю всіх, — заявив Роберто де Дзербі. — Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, тоді як він сам в кожному матчі тисне на арбітрів, то такі моральні уроки я не сприймаю.

«Динамо» виграло чемпіонство, і вони це заслужили. Для мене Луческу — маестро. «Динамо» — важлива команда, але «Шахтар» — теж. Я ніколи не тисну на арбітрів. Але мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем".

До слова, під час церемонії нагородження футболісти «Шахтаря» організували коридор, через який гравці і тренери «Динамо» мали пройти за медалями. Але Мірча Луческу і його помічники, на відміну від футболістів, отримали свої нагороди окремо, оминувши коридор. Схоже, сокиру війни закопали не так вже й глибоко…

Нагадаємо, що в чемпіонаті країни динамівці після восьми турів випереджають гірників на три очки. Після матчів в УПЛ у найближчу суботу («Рух» — «Динамо» і «Шахтар» — «Верес») «Шахтар» і «Динамо» перед очною дуеллю пройдуть випробування Лігою чемпіонів. Підопічні де Дзербі 28 вересня зіграють на київському «Олімпійському» проти італійського «Інтера» (о 19:45), а команда Луческу 29 вересня буде протистояти в Мюнхені «Баварії» (о 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» завдяки голу на 98-й хвилині з пенальті обіграло «Олександрію» в прем'єр-лізі.

Фото ФК «Шахтар»

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