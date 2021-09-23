Віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга вийшла заміж: хто обранець каратистки

Українська красуня-каратистка Анжеліка Терлюга, котра стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор у Токіо, вийшла заміж. Обранцем 29-річної одеситки став Володимир Зарецький — тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

Щоправда, весільного плаття поки не було. Пара просто розписалася в одеському Палаці одружень. Анжеліка прийшла на розпис у білому брючному костюмі від дизайнера Альони Шуби, а наречений — у чорних брюках і білій сорочці.

На церемонії були присутні лише найближчі родичі. Серед них молодша сестра нареченого - віцечемпіонка Олімпіади-2020 з карате у складі збірної Азербайджану Ірина Зарецька. При цьому наймолодшою гостею на розпису була молодша сестра Анжеліки Кіра.

Раніше Анжеліка Терлюга розповіла історію знайомства зі своїм коханим.

«Мені було 13 років, йому 15, - написала Анжеліка Терлюга в Instagram. - На одному з турнірів до мене «прилипла» дуже смішна, мила, маленька дівчинка, яка ходила зі мною всюди і розповідала купу різних історій. А потім нам назустріч йшли три хлопці, і вона сказала: «О, дивись, ось це мій брат Вова!» І ми познайомилися. Він запам'ятав мене в моєму фіолетовому спортивному костюмі і згадує досі. Всю дорогу назад у поїзді ми грали в карти, спілкувалися і обмінялися домашніми номерами.

У нас не було мобільних телефонів, і ми зідзвонювалися по домашньому після школи. Він мені розповідав смішні історії про навчання з волейболістками в одному класі. Чомусь саме це я запам'ятала з наших розмов. А потім це все дістало мою маму: вона розлютилася, що я після школи не сиджу і не роблю уроки перед тренуванням, а іржу в телефон. І мені поставили заборону. Наступного разу ми зустрінемося на фотосесії Одеської федерації карате через півроку...»

З коханим

До речі, перед весіллям Анжеліка погуляла на «американському» дівич-вечорі, поділившись спільними знімками з подругами в Instagram.

«Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю, - написала Анжеліка в соцмережі кілька днів назад. - У головній ролі нареченої - Я... До сих пір не можу повірити, але в той же час дуже щаслива. Спасибі велике моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз. За те свято, що ви влаштували заради мене... Мені дуже приємно.

P. S. Було дуже круто і весело, лише в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій у Лас-Вегасі".

Нагадаємо, що до успіху на Іграх у Токіо Анжеліка Терлюга перемагала на чемпіонатах Європи в 2017, 2018 і 2019 роках. Також в колекції нагород одеситки — «срібло» європейської першості-2016, Європейських ігор-2019 та «бронза» чемпіонатів Європи 2014 і 2017 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліка Терлюга оголосила про заручини.

Фото Instagram

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