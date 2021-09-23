У п'ятницю, 24 вересня, поєдинком у Ковалівці між невдахами єврокубків («Колос» вилетів з Ліги конференцій від «Шахтаря» з Казахстану, а «Ворскла» — від фінського КуПСа) стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу.

У суботу, 25 вересня, свої матчі проведуть гранди — «Шахтар» та «Динамо», що розіграли минулої середи Суперкубок України. Команда Роберто де Дзербі після тріумфу в грі з киянами і перед домашньою зустріччю Ліги чемпіонів з італійським «Інтером» (28 вересня о 19:45) прийматиме на «Олімпійському» «Верес», а підопічні Мірчі Луческу, на яких 29 вересня очіыкує єврокубкова битва на полі «Баварії» (о 22:00), вирушать до Львова на зустріч з «Рухом», у головного тренера якого Леоніда Кучука кілька днів тому померла мати. У минулому сезоні «жовто-чорні» всуху програли майбутньому чемпіону обидві зустрічі — 0:2 вдома та 0:3 в гостях.

Букмекери у грі «Рух» — «Динамо» надають перевагу лідеру УПЛ. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу львів'ян приймає з коефіцієнтом 10,50, на нічию — 5,80, на виграш «біло-синіх» — 1,27.

Також у другий ігровий день туру «Олександрія», яка в минулому турі ледь не відібрала очки в гостях у динамівців, прийме на стадіоні «Ніка» «Маріуполь». У минулому сезоні олександрійці не втрачали очок у протистоянні з підопічними Остапа Маркевича (4:1 і 1:0).

У неділю, 26 вересня, вболівальники чекають на очну дуель претендентів на медалі «Дніпра-1» та «Зорі», що здолали своїх суперників у минулому турі (підопічні Ігора Йовічевіча зломили опір «Вереса» — 1:0, а хлопці Віктора Скрипника після невдалого єврокубкового вояжу до Норвегії в Запоріжжі розгромили «Чорноморець» — 3:0). Поки колектив з Дніпра жодного разу не перемагав луганчан в УПЛ (три поразки та нічия).

Ще в двох недільних зустрічах «Минай» в Ужгороді зіграє з аутсайдером прем'єр-ліги «Львовом», а «Десна» після вильоту з Кубка України від «Металіста» битиметься з іншим представником Харкова — «Металістом 1925», безвиграшна серія якого в чемпіонаті країни вже налічує п'ять матчів.

Завершать тур у понеділок, 27 вересня, поєдинком в Одесі «Чорноморець» та «Інгулець», які вперше будуть протистояти один одному в елітному дивізіоні. Два роки тому команда з Петрового у поєдинку першої ліги розгромила «моряків» на їхньому полі — 3:0.

Чемпіонат України. 9-й тур

24 вересня (п'ятниця)

«Колос» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 1»

25 вересня (субота)

«Олександрія» — «Маріуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Верес» 17:00 «Футбол 2»

«Рух» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»

26 вересня (неділя)

«Минай» — «Львів» 14:00 «Футбол 1»

«Дніпро-1» — «Зоря» 17:00 УНІАН

«Десна» — «Металіст 1925» 19:30 «Футбол 1»

27 вересня (понеділок)

«Чорноморець» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 22 очка (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (8);

3. «Десна» — 16 (8);

4. «Дніпро-1» — 16 (8);

5. «Ворскла» — 15 (8);

6. «Олександрія» — 14 (8);

7. «Зоря» — 14 (8);

8. «Верес» — 11 (8);

9. «Рух» — 8 (8);

10. «Колос» — 8 (7);

11. «Інгулець» — 7 (8);

12. «Металіст 1925» — 7 (8);

13. «Минай» — 6 (7);

14. «Чорноморець» — 5 (8);

15. «Маріуполь» — 4 (8);

16. «Львів» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора одружився з красунею-українкою.

Фото ФК «Динамо»

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