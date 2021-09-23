Артем Мілевський пішов з футболу і написав зворушливого відеолиста собі 15-річному

Знаменитий ексфутболіст київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський, останнім клубом якого був закарпатський «Минай», оригінально оголосив про завершення кар'єри в 36 років.

На своєму Youtube-каналі «Міля» форвард розмістив відео з рідного його серцю стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, в якому написав зворушливого листа собі 15-річному.

«Майстри, ось і настав час прощатися з професіональним футболом. Дуже багато емоцій і думок, — сказав Артем Мілевський. — Понад 20 років у футболі, хоч були і недовгі паузи, які лише допомогли мені продовжувати грати і отримувати кайф. У цей важливий для мене день я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав до київського „Динамо“ з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар'єра. Дивіться відео і все зрозумієте».

Нагадаємо, що за свою кар'єру, крім «Миная», київського і брестського «Динамо», Мілевський виступав також за турецький «Газіантепспор», хорватські «Хайдук», «Спліт», російський «Тосно», румунську «Конкордію» та угорську «Кишварду». У складі збірної України форвард провів 50 матчів і забив 8 м'ячів. Нападник — триразовий чемпіон і володар Суперкубка України, чотириразовий переможець Кубка країни. Також Артем — чемпіон, володар Кубка і Суперкубка Білорусі, віце-чемпіон Європи серед молодіжних команд, учасник ЧМ-2006 та Євро-2012. Спасибі, Артеме!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський влаштував обіймашки з Вірою Брежнєвою в Мінську.

Фото Instagram, ФК «Динамо»

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