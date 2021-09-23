«Динамо» оштрафували на 500 тисяч за мордобій, Селезньова відсторонили за середній палець

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) виніс рішення щодо хуліганської поведінки фанатів «Динамо», яке розгромно програло напередодні в поєдинку за Суперкубок країни «Шахтарю», під час матчу 8-го туру УПЛ проти «Олександрії» (1:0), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Столичний клуб оштрафований на 500 тисяч гривень і наступні два матчі чемпіонату України проти «Шахтаря» (3 жовтня) і «Дніпра-1» (23 жовтня) проведе з частково закритими секторами (41-й та 43-й). Крім того, «біло-сині» умовно покарані однієї домашньою зустріччю без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону-2021/2022.

Нагадаємо, що під час поєдинку з олександрійцями на трибунах «Олімпійського» виникла бійка між динамівськими ультрас і вболівальниками з інших секторів (повідомлялося, що один з глядачів зробив зауваження фанатам з приводу використання фаєрів. У відповідь ультрас перелізли через загорожу на інший сектор і влаштували бійку). Із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості звернулися чотири людини. Поліція веде розслідування.

Крім того, КДК УАФ дискваліфікував ексфорварда збірної України Євгена Селезньова за неспортивну поведінку під час поєдинку «Ворскла» — «Минай» (2:0). Йдучи з поля після закінчення першого тайму, нападник закарпатців продемонстрував полтавським вболівальникам середній палець. Пізніше Селезньов, в активі якого 116 м'ячів у УПЛ, приніс свої вибачення, але покарання все ж не уникнув. Через дискваліфікацію нападник «Миная» пропустить пропустить найближчі поєдинки своєї команди проти «Львова» і «Металіста 1925».

Євген Селезньов поплатився за непристойний жест на адресу вболівальників

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній форвард «Динамо» Артем Мілевський завершив футбольну кар'єру.

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