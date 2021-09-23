Червоний костюм і відповіді українською мовою: Усик провів з Джошуа першу дуель поглядів
У четвер, 23 вересня, в Лондоні відбулася пресконференція за участю володаря чемпіонських поясів WBA Super, IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) і колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій категорії непереможного українця Олександра Усика (18 перемог, 13 з них — нокаутом) перед їхнім боєм 25 вересня. Букмекери вже дали свої прогнози на поєдинок.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ДЖОШУА — УСИК
Наш боксер, котрий постав перед представниками ЗМІ в елегантному червоному костюмі, коричневый жилетці і краватці (а ще з сережкою у вусі), відповідав на запитання українською мовою.
«Почуваюся дуже добре, — заявив Олександр Усик. — Я дуже чекав цього моменту, цього поєдинку. Хочу подякувати команді Ентоні Джошуа, Едді Хірну, своїй команді за те, що все це відбудеться в суботу.
Всі поєдинки, які відбуваються в світі, залишають велику історію. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку пізніше будуть згадувати, про яку говоритимуть, переглядатимуть і читатимуть.
На початку поєдинку напевно будуть шахи. А що після шахів? Шах і мат!"
@usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8nMsDchzD1- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
«Мені дуже подобається український стиль та українці, - заявив Ентоні Джошуа. - Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене до свого тренувального табору.
Мені подобається Папаченко (Анатолій Ломаченко, батько Василя Ломаченка. - Авт.), він теж феноменальна людина. Людина залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс. Я теж дуже люблю бокс, мені подобається все, що роблять мої опоненти».
Після спілкування з журналістами Джошуа та Усик провели першу битву поглядів, що закінчилася... рукостисканням.
#JoshuaUsyk- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
IBF
WBA Super
WBO
IBO
World Heavyweight Titles on the line Saturday! @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G
До речі, підтримати друга і кума до Лондона вже прилетів український боксер Василь Ломаченко, який 11 грудня в США проведе бій проти Річарда Коммі з Гани. Боксери зустрілися і обнялися якраз перед початком пресконференції.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі чемпіонський бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.
Фото Twitter Matchroom Boxing264
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter