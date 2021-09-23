«Перестрілка» в Сумах і розгром від «Чорноморця»: відеоогляди матчів Кубка України

У четвер, 23 вересня, за підсумками поєдинків в Сумах, Дунаївцях, Івано-Франківську та Горішніх Плавнях визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу, які при жеребкуванні складуть компанію «Динамо» і «Шахтарю», які розіграли напередодні Суперкубок України, а також «Зорі», «Ворсклі» та «Колосу».

Кубок України. 1/16 фіналу

23 вересня (четвер)

«Альянс» (Липова Долина) — «Минай» — 3:2 (Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 — Кобак, 7, Вишневський, 12).

У поєдинку проти одного з лідерів першої ліги в Сумах підопічні Василя Кобіна не стали відкладати справу в довгий ящик і вже по закінченню 15 хвилин гри вели в рахунку — 2:0. Ось тільки хлопці Юрія Ярошенка не здригнулися і вже до перерви зрівняли рахунок, а незадовго до фінального свистка і зовсім вирвали перемогу у клубу УПЛ.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:4 (Вачиберадзе, 64, в свої ворота — Брагар, 12, Квасний, 18, в свої ворота, Ісаєнко, 50, Бугай, 82).

Команда Юрія Мороза відсвяткувала в Івано-Франківську свою другу в сезоні перемогу. Раніше одесити обіграли в УПЛ лише «Маріуполь» (3:2).

«Епіцентр» (Дунаївці) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:1 (Ременюк, 84).

Представник третього за силою дивізіону протримався проти команди з УПЛ понад 80 хвилин, але в кінці основного часу команда Валерія Кривенцова все ж забила переможний м'яч.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Львів» — 0:2 (Нич, 27, Довгий, 45+1).

Львів'яни на полі представника першої ліги відсвяткували першу перемогу під керівництвом білоруського фахівця Олега Дулуба.

22 вересня (середа)

«Таврія-Сімферополь» — «Олександрія» — 1:3 (Барладим, 34, з пенальті — Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, з пенальті). На 33-й хвилині вилучений Рибалка («Олександрія»).

ЛНЗ (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 — Плохотнюк, 19). На 88-й хвилині вилучений Асмелаш («Інгулець»).

«Волинь» (Луцьк) — «Маріуполь» — 0:0. По пенальті — 5:6. На 21-й хвилині вилучений Цюпа («Волинь»).

«ВПК-Агро» (Вишневе) — «Дніпро-1» — 1:2 (Сухар, 77 — Русин, 37, Ярмолюк, 49).

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Шестаков, 82). На 45+3-й хвилині вилучений Гечев («Верес»), а на 82-й — Шестаков («Верес») не реалізував пенальті.

21 вересня (вівторок)

«Металіст» (Харків) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Харріс, 73, Мізюк, 89 — Волошин, 45).

«Миколаїв» — «Рух» (Львів) — 0:3 (Кондраков, 37, 44, з пенальті, 90+3, з пенальті). На 21-й хвилині вилучений Березянський («Миколаїв»).

Таким чином, боротьбу за трофей продовжать 13 клубів елітного дивізіону — «Динамо» «Шахтар», «Зоря», «Ворскла», «Колос», «Рух», «Верес», «Дніпро-1», «Олександрія», «Металіст 1925», «Маріуполь», «Львів» та «Чорноморець» (вилетіли «Інгулець», «Десна» і «Минай»), два представники першої ліги («Металіст» і «Альянс»), а також одна команда з другої (ЛНЗ). Жеребкування пар 1/8 фіналу відбудеться о 12:00 у п'ятницю, 24 вересня, в столичному Будинку футболу. Базова дата проведення матчів — 27 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у фіналі минулого розіграшу Кубка України у додатковий час вирвало перемогу у «Зорі».

Фото ФК «Альянс»

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