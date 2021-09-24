Свій постарався: футболістові збірної України наклали на голову дев'ять швів

Жахливий епізод, який стався на початку матчу за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо» (3:0), не пройшов безслідно для захисника гірників і збірної України Миколи Матвієнка. Як повідомляє «Фокус», після поєдинку 25-річному українцеві наклали на голову дев'ять швів.

Нагадаємо, що вже на 3-й хвилині зустрічі бразильський захисник донеччан Ісмаїлі в ігровому моменті шипами бутси «в'їхав» українцеві в голову, в результаті чого у Матвієнка з'явилося розсічення, і лікарі довго намагалися зупинити кров. У підсумку Микола кілька разів залишав поле через кровотечу, але все ж дограв поєдинок до кінця, здобувши разом з командою трофей.

До речі, незабаром після матчу Ісмаїлі розмістив в Instagram пост, в якому оригінально вибачився перед одноклубником.

«Пробач, брате!» — написав бразилець.

А ще пізніше Ісмаїлі з гумором прокоментував мем, що з'явився у мережі. «Продовжуй грати центральним захисником, якщо будеш грати лівим захисником (на позиції бразильця. — Авт.), то наступного разу буде гірше», — написав 31-й номер донеччан.

Нагадаємо, що в найближчих зустрічах «Шахтар» зіграє в УПЛ з «Вересом» (25 вересня, Київ) і в Лізі чемпіонів з «Інтером» (28 вересня, Київ), а на збірну України очікують багато в чому вирішальні матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Хельсінкі), а також Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Артем Бесєдін надовго вибув з ладу через важку травму, яку він отримав на Євро-2020.

Фото ФК «Шахтар»

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