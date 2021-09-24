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Спорт

Джошуа — Усик: онлайн-відеотрансляція церемонії зважування та дуелі поглядів

10:20 24 вересня 2021
Ентоні Джошуа та Олександр Усик

У п'ятницю, 24 вересня, на арені ФК «Тоттенхем» у Лондоні відбудеться офіційна церемонія зважування володаря чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO 31-річного Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) і 34-річного Олександра Усика (18 перемог, 13 з них — нокаутом) перед довгоочікуваним боєм британця й українця 25 вересня.

Зазначимо, що Усик перед своїм попереднім поєдинком з британцем Дереком Чісорою важив 98,5 кг, а під Джошуа за день до бою проти болгарина Кубрата Пулєва ваги показали 108,8 кг.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ДЖОШУА — УСИК

«ФАКТИ» проведуть онлайн-відеотрансляцію процедури зважування і традиційної дуелі поглядів боксерів (початок — о 15:00), за якою ви зможете стежити в цій новині.

Нагадаємо, що напередодні британець та українець провели пресконференцію. Обійшлося без інцидентів. Крім того, букмекери дали свої прогнози на майбутній поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинок Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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