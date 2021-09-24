Жеребкування Кубка України: красуня Білодід та Ващук визначили суперників «Динамо» і «Шахтаря»

У п'ятницю, 24 вересня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Кубка України, яке провели красуня-дзюдоїстка, призер Олімпійських ігор у Токіо Дарʼя Білодід та знаменитий ексфутболіст «Динамо» і збірної України Владислав Ващук.

Нагадаємо, що на цій стадії турніру до 11 клубів, які успішно подолали попередню стадію (вісім команд з УПЛ, дві — з першої ліги і одна — з другої), приєднаються п'ять колективів УПЛ — чинний володар трофею «Динамо», який оголосив про продовження контракту з уругвайцем Карлосом де Пеною, новоспечений володар національного Суперкубка «Шахтар», «Зоря», «Колос» та «Ворскла».

За підсумками жеребкування путівки до чвертьфіналу турніру оскаржать:

«Маріуполь» — «Динамо» (Київ)

«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк)

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ)

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія»

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка)

«Альянс» (Липова Долина) — «Львів»

ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1»

Нагадаємо, що базова дата проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України — 27 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото uaf.ua

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter