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Спорт

«Не можу дочекатися чемпіонської битви»: прогнози Віталія та Володимира Кличків на бій Джошуа — Усик

14:07 24 вересня 2021
Віталій та Володимир Кличко

Ексчемпіони світу в суперважкій вазі Віталій та Володимир Кличко поділилися своїми очікуваннями від майбутнього боксерського бою між британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком, який відбудеться 25 вересня в Лондоні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ДЖОШУА — УСИК

«В очікуванні захоплюючого поєдинку між Усиком та Джошуа. Не можу дочекатися цієї чемпіонської битви. Це дуже хвилююче», — написав Володимир Кличко в Twitter.

«Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика, — цитує Віталія Кличка meta-ratings.com.ua. — З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався.

Шанси? Все залежить від нього — від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа — вищий ніж Усик і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою".

Нагадаємо, що саме після поразки від Джошуа в 2017 році на «Уемблі» Кличко-молодший завершив свою яскраву кар'єру в професіональному боксі (64 перемоги, 53 з них — нокаутом, 5 поразок). А ось нинішній мер Києва Віталій Кличко, який, до речі, планує відвідати бій у Лондоні, пішов з боксу ще раніше — в 2012 році (45 перемог, 43 з них — нокаутом, 2 поразки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі бій Джошуа — Усик, на який букмекери дали свої прогнози.

Фото Instagram

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