Темношкірі шахраї з Росії «розвели» футбольний клуб з Італії на 800 тисяч євро

У Санкт-Петербурзі затримали банду вихідців із Західної Африки, яка привласнила 800 тисяч євро відомого італійського футбольного клубу, повідомляє spbvedomosti.ru.

За версією слідства, громадянин Росії (уродженець Буркіна-Фасо) і троє громадян Нігерії придумали схему, пов'язану з міжнародним трансфером професіонального футболіста з данського «Нордшелланда» (цей клуб свого часу грав проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів).

Через свої канали вони отримали інформацію, що гравцем цікавиться популярна італійська команда (ймовірно — «Сампдорія»). Чоловіки звернулися до свого знайомого, який нелегально мешкав у Росії. Він виготовив підроблений паспорт на вигадане ім'я, вказавши там замість імені абревіатуру FC, замість прізвища — назва клубу-потенційного продавця. На цей документ в петербурзькому банку відкрили особовий рахунок, а італійський клуб у пыдсумку перевів туди 800 тисяч євро.

Невдовзі правоохоронці вийшли на слід шахраїв і затримали їх в Муріно Ленінградської області. Причому в момент затримання один з них спробував сховатися з зовнішнього боку балкону 17-го поверху. Поліцейські в останній момент зуміли втримати його і підняти назад. Тим самим врятували йому життя.

В ході обшуків вилучено міграційні карти, печатки, штампи, паспорти і голограми, а також електронні носії інформації. Частину викрадених грошей співучасники встигли витратити. На суму понад 57 мільйонів рублів (приблизно 670 тисяч євро) накладено арешт. Всі четверо фігурантів поміщені під варту. Тямущі хлопці…

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