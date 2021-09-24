«Ворскла у грі з незабитим пенальті здобула перемогу у Ковалівці: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 24 вересня, коли відбулася також жеребкування пар 1/8 фіналу Кубка України, поєдинком у Ковалівці стартував 9-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 9-й тур

24 вересня (пʼятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Тілль, 36). На 29-й хвилині Чурко («Колос») не реалізував пенальті.

На стадіоні в селі Київської області зійшлися невдахи єврокубків («Колос» вилетів з Ліги конференцій від «Шахтаря» з Казахстану, а «Ворскла» — від фінського КуПСа). У п'яти попередніх зустрічах ковалівці змогли обіграти полтавчан лише одного разу (за чотирьох поразок).

Цього разу у «Колоса» на 29-й хвилині був шикарний шанс повести в рахунку, але Чурко, пробиваючи пенальті, програв дуель голкіперу збірної України Різнику. «Пороблено»: у 2021 році «Колос» не реалізував 9 (!) з 16 11-метрових ударів.

«Ворскла» з відповіддю зволікати не стала: не минуло й 10 хвилин, як люксембуржец Тілль вивів команду Юрія Максимова вперед — 0:1.

У час, що залишався до фінального свистка, господарі поля робили все можливе, щоб хоча б відігратися, але в підсумку зазнали четвертої поразки в сезоні.

Успіх дозволив «Ворсклі» піднятися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а «Колос», як і раніше, замикає десятку найсильніших.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 22 очка (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (8);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Десна» — 16 (8);

5. «Дніпро-1» — 16 (8);

6. «Олександрія» — 14 (8);

7. «Зоря» — 14 (8);

8. «Верес» — 11 (8);

9. «Рух» — 8 (8);

10. «Колос» — 8 (8);

11. «Інгулець» — 7 (8);

12. «Металіст 1925» — 7 (8);

13. «Минай» — 6 (7);

14. «Чорноморець» — 5 (8);

15. «Маріуполь» — 4 (8);

16. «Львів» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

У 9-му турі прем'єр-ліги зіграють також: «Олександрія» — «Маріуполь», «Шахтар» — «Верес», «Рух» — «Динамо» (25 вересня), «Минай» — «Львів», «Дніпро- 1» — «Зоря», «Десна» — «Металіст 1925» (26 вересня), «Чорноморець» — «Інгулець» (27 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив «Динамо» в матчі за Суперкубок України.

Фото ФК «Колос»

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