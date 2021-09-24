Плюс коробка цукерок і записка з вибаченнями: олімпійській чемпіонці повернули вкрадені медалі

Зловмисники повернули знаменитій російській тенісистці, олімпійській чемпіонці Олені Весніній медалі, вкрадені близько двох тижнів тому з її заміського будинку в Підмосков'ї, повідомляє «Комсомольська правда — Краснодар».

«Разом з нагородами залишили і коробку цукерок. Поклали також записку з вибаченнями. Але я її не бачив, зміст сказати не можу», — наводить видання слова джерела в поліції Московської області.

Повідомляється, що «добропорядні» грабіжники залишили олімпійські медалі, які здобула Весніна, на КПП в елітному селищі, де живе тенісистка.

Нагадаємо, що Олена Весніна, яка, до речі, народилася у Львові, стала жертвою пограбування, коли ходила з чоловіком на вечерю. У 35-річної спортсменки зламали сейф, вкрали коштовності і обидві медалі Олімпійських ігор — «золото» Ріо-2016 та «срібло» Токіо-2020.

Колишня перша ракетка світу в парному розряді Олена Весніна — олімпійська чемпіонка-2016 в парі з Катериною Макаровою, а також срібний призер Ігор-2020 у Токіо в міксті з Асланом Карацевим. Також вона триразова володарка титулів WTA в одиночному розряді і 19-разова чемпіонка турнірів WTA в парі. Крім того, на її рахунку перемоги в парному розряді на трьох змаганнях «Великого шолома» — «Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014 і Уїмблдоні-2017. За свою кар'єру Весніна заробила понад 13 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з будинку футболіста збірної Англії Ріса Джеймса викрали важкий сейф.

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