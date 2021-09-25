Вони битися збираються? Усик та Джошуа зробили спільне селфі перед чемпіонським боєм

Лічені години залишаються до довгоочікуваного бою між володарем чемпіонських поясів WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) та непереможним українцем Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ДЖОШУА — УСИК

Боксери поводяться максимально коректно, уникаючи так званого треш-току, який інколи супроводжує гучні поєдинки. Суперники розуміють, що до їхньої очної дуелі і так прикута максимальна увага, тому додаткової «розкрутки» він не потребує, і вони можуть сконцентруватися виключно на підготовці до бою.

Зокрема, обидві дуелі поглядів пройшли без ексцесів. Більше того, боксери в підтрибунному приміщенні стадіону «Тоттенхем» вирішили зробити … селфі. З жартами, дружніми поплескуваннями та посмішками. Виникає питання — а битися вони взагалі збираються?

Нагадаємо, що напередодні поєдинку боксери взяли участь у фінальній церемонії зважування. Джошуа «заважив» на 108,9 кг, Усик — на рекордні в кар'єрі 100,4 кг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брати Клички поділилися очікуваннями від бою Джошуа — Усик.

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