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Спорт

Легендарного бійця UFC заарештували в США

12:09 25 вересня 2021
Джон Джонс

Найкращий боєць UFC незалежно від вагової категорії американець Джон Джонс, який у листопаді минулого року завадив злодію обчистити свою машину, потрапив у неприємну історію.

Як повідомляє ESPN, спортсмена заарештувала поліція Лас-Вегаса за обвинуваченням у завданні побоїв матері своїх трьох дітей Джессі Мозес (незважаючи на те, що пара перебуває у стосунках із часів навчання в коледжі, офіційний шлюб вони так і не зареєстрували), домашньому насильстві, а також спробі вдертися до автомобіля. Представники правопорядку забрали Джона у відділок, з якого ввечері того ж дня відпустили під заставу у 8 тисяч доларів.

Незважаючи на трьох спільних дітей, пара офіційно не розписана

Раніше Джон неодноразово мав проблеми із законом. Поліція затримувала його за водіння автомобіля в нетверезому стані, насильство, застосування заборонених препаратів, несанкціоноване застосування вогнепальної зброї тощо. Щоправда, кожного разу спортсмен, статок якого оцінюється у 10 млн доларів, відбувався лише легким покаранням та незначними штрафами.

Примітно, що буквально напередодні Джонса включили до Зали слави UFC. Боєць 14 разів бився за право бути чемпіоном промоушена. Востаннє американець виходив у октагон в лютому 2020-го, коли одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Домініка Рейєса. Після цього Джон офіційно відмовився від свого титулу в напівважкому дивізіоні та прийняв рішення піднятися у важку вагову категорію, де також має намір завоювати чемпіонський пояс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Жером Боатенг визнаний винним у домашньому насильстві.

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