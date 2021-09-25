Промоутер розповів, як Усику нокаутувати Джошуа

Увесь боксерський світ перебуває в очікуванні бою в суперважкій вазі між володарем чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ДЖОШУА — УСИК

Промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк упевнений у тому, що його підопічний зможе дати гідну конкуренцію чемпіону, а там, чим чорт не жартує, і достроково завершити поєдинок на свою користь. Більше того, функціонер навіть поділився рецептом, як це здійснити на рингу.

«Чи впевнений Усик у перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок та міці. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює — навички або міць. Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він суперважковаговик. Один удар у підборіддя — і суперник упаде. Потрібно лише донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно», — розповів Красюк в інтерв'ю Youtube-канал Boxing UK.

Нагадаємо, що бій між Джошуа та Усиком відбудеться в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем» пізно ввечері в суботу, 25 вересня. При цьому те, що поєдинок пройде на території суперника, наш співвітчизник вважає своєю перевагою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа та Усик зробили спільне селфі після церемонії зважування.

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