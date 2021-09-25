«Шахтар» завдяки автоголу та пенальті обіграв у Києві «Верес»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 25 вересня, ігрова програма 9-го туру прем'єр-ліги продовжилася матчами в Олександрії та Києві.

Чемпіонат України. 9-й тур

25 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 4:1 (Мірошник, 23, у свої ворота, Тете, 55, Марлос, 79, з пенальті, Траоре, 87 — Г. Пасіч, 30).

«Шахтар»: Пятов, Конопля, Кривцов, Вітао (Бондар, 84), Корнієнко (Ісмаїлі, 71), Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 71), Сікан (Траоре, 63).

«Верес» приїхав до Києва в гості до «Шахтаря», програвши лише один з останніх шести матчів. Діями команди з Рівного не міг керувати з тренерської лавки наставник Юрій Вірт, який був вилучений у минулому турі з «Дніпром-1» та спостерігав за протистоянням зі своїм колишнім клубом із трибуни.

Відкрити рахунок номінальним господарям вдалося на 23-й хвилині, коли захисник Мірошник зрізав м'яча у свої ворота після прострілу Марлоса. Але у рівнян руки не опустилися, і за сім хвилин після блискучого проходу Геннадія Пасіча м'яч влетів у кут воріт «гірників».

Утім, створити сенсацію «Вересу» не вдалося через власні помилки. На 55-й хвилині після неузгодженості в діях м'яч відскочив у центрі поля на Марлоса, і той відразу ж вивів на ворота Тете — бразилець обіграв воротаря та закотив м'яча у порожні ворота. Потім Нємчанінов необережно підкотився під Коноплю у своєму штрафному майданчику, і Марлос після двох гольових передач записав на свій рахунок і гол. Нарешті, остаточний рахунок встановив Траоре, який замкнув із кількох метрів простріл Мудрика від лицьової лінії.

У підсумку, 4:1 — більш ніж упевнена перемога «Шахтаря», який із хорошим настроєм готується до матчу Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера».

«Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1 (Третьяков, 35, з пенальті, Кожушко, 86 — Спіровскі, 25).

Господарі пропустили першими в середині тайму, коли македонський легіонер азовців Спіровскі, який дебютував у чемпіонаті України, вдало зіграв на добиванні після того, як Мишньов зі штрафного пробив у поперечину. Утім, ще до перерви олександрійці зрівняли рахунок, коли Ковальця збили у штрафному майданчику, а Третьяков реалізував пенальті (десять із десяти в УПЛ — стовідсоткова реалізація!). Вирвати ж перемогу команді з Кіровоградської області вдалося наприкінці зустрічі — Кожушко увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу та пробив із гострого кута під воротарем.

24 вересня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Тілль, 36). На 29-й хвилині Чурко («Колос») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 22 очка (8 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Десна» — 16 (8);

6. «Дніпро-1» — 16 (8);

7. «Зоря» — 14 (8);

8. «Верес» — 11 (9);

9. «Рух» — 8 (8);

10. «Колос» — 8 (8);

11. «Інгулець» — 7 (8);

12. «Металіст 1925» — 7 (8);

13. «Минай» — 6 (7);

14. «Чорноморець» — 5 (8);

15. «Маріуполь» — 4 (9);

16. «Львів» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Віктор Циганков («Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Максим Третьяков («Олександрія»).

У 9-му турі прем'єр-ліги зіграють також: «Минай» — «Львів», «Дніпро-1» — «Зоря», «Десна» — «Металіст 1925» (26 вересня), «Чорноморець» — «Інгулець» (27 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив «Динамо» в матчі за Суперкубок України.

Фото ФК «Шахтар»

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