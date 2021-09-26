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Спорт

Джошуа — Усик: найкращі моменти переможного для українця бою

7:42 26 вересня 2021
Джошуа&nbsp;— Усик

У ніч на неділю, 26 вересня, в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем» пройшов довгоочікуваний бій за чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Український непереможний боксер Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом) провів усі 12 раундів на ринзі проти володаря титулів WBA Super, IBF, WBO та IBO британця Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) та переміг його одноголосним рішенням суддів!

ХРОНІКА БОЮ УСИК — ДЖОШУА

«Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як і передбачав. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій у 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями. Єдине, що я хотів зробити — це прославити Господа. Ця перемога від нього. Це була ще не сама моя найкраща версія. Також хотів би відзначити, що у мене сьогодні подвійне свято, подвійне щастя — у цей день 12 років тому моя дружина сказала мені «Так», — зазначив переможець після бою.

«Вітаю переможця, відмінна робота. Ми повернемося. Ми повернемося до тренувань. Чудові 12 раундів. Чудовий досвід у ринзі. З цього моменту ми будемо лише прогресувати. Ми зробимо це знову зовсім скоро. Як око? Зараз набагато краще. Було дивно. Око на якомусь етапі було зовсім погане, але зараз краще. Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду, я не міг бачити — око було закрите.

Насправді, це був хороший досвід. У складній ситуації ти вчишся контролювати себе, зберігати спокій. Я нічого не бачив, таке трапилося вперше. Ми повернемося. Далі реванш? 100 відсотків, 110 відсотків. Я готовий повернутися до тренувань. Я провів 12 раундів. Це були хороші 12 раундів. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик у бою. Він був легший, темп у нього був хороший, але він усе одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше й бити жорсткіше", — сказав Джошуа.

Відеоогляд бою Джошуа — Усик

Відзначимо, що після своєї перемоги Усик став третім українцем, після Віталія та Володимира Кличків, який став чемпіоном у суперважкій вазі. Також кримчанин став третім після Евандера Холіфілда та Девіда Хея, кому вдалося слідом за чемпіонським поясом у важкій вазі завоювати титул і в суперважкому дивізіоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Джошуа зробили спільне селфі перед боєм.

Фото Getty Images

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