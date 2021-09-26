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Спорт

Джошуа — Усик: вражаюча статистика ударів

8:29 26 вересня 2021
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Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом) переміг у Лондоні на стадіоні «Тоттенхем» британського чемпіона Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) та відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями WBA Super, IBF та WBO.

Згідно зі статистикою, підрахованою електронною програмою Compubox, Джошуа викинув більшу кількість ударів (641 проти 529), але при цьому частіше влучав по супернику не він, а Усик (148 проти 123). І якщо влучних джебів була однакова кількість (по 52), то в силових ударах Олександр значно перевершив Ей Джея (96 проти 71).

Додамо, що за загальною кількістю влучних ударів Джошуа виграв п'ять раундів, Усик — сім. Особливо вразив українець у 7-му та 12-му раундах, фактично побивши свого опонента. При цьому у вирішальній трихвилинці судді навіть дали фінальний гонг на кілька секунд раніше, щоб Ентоні зміг уникнути нокауту.

Додамо, що промоутер англійця Едді Хірн уже заявив, що його підопічний хоче активувати пункт у контракті про обов'язковий реванш та знову зійтися з українцем на рингу.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ДЖОШУА — УСИК

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