Перемога Олександра Усика над володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO британцем Ентоні Джошуа для багатьох стала несподіванкою. Те, в якій формі постав українець у бою із суперником, який перевершував його за антропометрією, змусило багатьох фахівців та вболівальників у захоплених тонах відгукуватися про побачене.

Пропонуємо вам ознайомитися з деякими з них.

Володимир Зеленський, Президент України: «Україна повертає своє. Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO знову, як це і має бути, належать українцю. Важка, але цим і цінна перемога. Саня, дякую. Браво, чемпіоне. Міць, сила, Усик».

Василь Ломаченко, український боксер: «Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ, історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу та у світову історію. Безумовно, я вірив, що він може це зробити в суперважкій вазі. Це був відмінний виступ».

Тедді Атлас, екс-тренер Олександра Гвоздика: «Вітаю Усика. Він зробив те, що я передбачав, вигравши титул в супертяжах, як це зробив Холіфілд після абсолютного чемпіонства в крузервейті. Також вітаю суддів, ви не облажалися».

Іван Редкач, український боксер: «Сміливо скажу, Усик — найкращий боєць планети. А друг ось, вийшов у ринг, але як лимона з'їв, навіть не обійняв. Це було красиво, яскраво, хвилююче, кожна секунда бою — шедевр від Саші».

Леннокс Льюїс, екс-чемпіон світу в суперважкій дивізіоні: «Маю поаплодувати Усіку за відмінний тактичний виступ сьогодні. Для Джошуа це не кінець шляху, але не потрібно бути таким обережним та чекати 8-го раунду, щоб покінчити із суперником. Вчися та ставай краще. Усик показав свою породу в ринзі. Чемпіон серед аматорів. Олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті й зараз чемпіон у супертяжах. Це вартувало того, щоб долати довгий шлях, старанно працювати та наполегливо домагатися цілей».

А Віталій Кличко та Андрій Шевченко, які підтримували Усика на трибуні, прийшли до чемпіона в роздягальню після бою. «Бій закінчився, ми виграли. Ми не дарма переживали — і все вийшло», — поділилися радісним відео зіркові вболівальники.

Відзначимо, що після бою у Усика запитали, де він хотів би провести реванш із Джошуа, на що Олександр відповів: «На „Олімпійському“. У Києві». Примітно, що востаннє українець бився на батьківщині майже шість років тому, в грудні 2015-го, коли в столичному Палаці спорту переміг кубинця Педро Хуліо Родрігеса. При цьому всі свої значимі перемоги кримчанин здобув за межами нашої країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик завдав більшу кількість ударів, ніж Джошуа, а у вирішальному раунді судді дали раніше гонг, щоб британець уникнув нокауту.

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