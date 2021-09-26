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Спорт

Гол-красень Малиновського сплутав карти чемпіону Італії: відео шедевру

10:03 26 вересня 2021
Руслан Малиновський

У рамках 6-го туру італійської серії А «Аталанта», у складі якої виступає українець Руслан Малиновський, приїхала в гості до чинного чемпіона країни, міланського «Інтеру», який є суперником донецького «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Наш співвітчизник, у якого виник конфлікт із тренером національної збірної Олександром Петраковим, через що футболіст не отримав виклик на майбутні матчі відбору ЧС-2022, вийшов на поле у стартовому складі й на 30-й хвилині відзначився голом-красенем. Руслан підібрав м'яча на чужій половині поля, підробив та пробив точно в кут з-за меж штрафного майданчика, зробивши рахунок 1:1.

Відзначимо, що цей гол став першим для півзахисника в нинішньому сезоні — при цьому він незмінно з'являвся на полі в кожному з попередніх матчів команди з Бергамо.

Додамо, що Малиновський був замінений на 62-й хвилині, за рахунку 2:1 на користь «Аталанти», але в підсумку команда з Бергамо не змогла втримати переможний рахунок — фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол українця Романа Безуса визнали в Бельгії найкращим за підсумками місяця.

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