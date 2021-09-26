У вівторок, 28 вересня, донецький «Шахтар» в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на НСК «Олімпійський» у Києві найсильніший клуб Італії — міланський «Інтер». Букмекери дали свої прогнози на майбутню зустріч, яку довірено судити румуну Іштвану Ковачу.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ІНТЕР»

В уїк-енд обидва клуби зіграли чергові матчі в рамках національних чемпіонатів. Підопічні Роберто де Дзербі змусили своїх уболівальників понервувати в матчі з «Вересом», але після нічийного першого тайму дотиснули амбітного суперника — 4:1 (Мірошник, 23, у свої ворота, Тете, 55, Марлос, 79, з пенальті, Траоре, 87 — Г. Пасіч, 30). Завдяки цій перемозі «гірники» продовжують утримувати друге місце, зберігаючи відставання у три очки від «Динамо».

Що стосується команди Сімоне Індзагі, то «інтерісті» перед візитом до Києва не змогли в домашньому матчі обіграти «Аталанту» — 2:2 (Мартінес, 5, Джеко, 71 — Малиновський, 30, Толой, 38). При цьому наш співвітчизник забив гол-красень, який став для нього дебютним у сезоні, а наприкінці зустрічі господарі втратили шанс вирвати перемогу, коли Дімарко не реалізував пенальті. У підсумку «Інтер» через втрату очок опустився на третє місце, маючи у своєму активі 14 очок (4 перемоги та 2 нічиї, різниця м'ячів — 20:7).

У прямій трансляції на території України поєдинок «Шахтар» — «Інтер» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO. Крім того, пряма трансляція з Києва запланована на телеканалі «Матч!» (Росія).

Ліга чемпіонів. 2-й тур. Група D

28 вересня (середа)

«Шахтар» — «Інтер» 19:45 MEGOGO, «Матч!»

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в квартеті D на мадридському «Сантьяго Бернабеу» о 22:00 за київським часом зійдуться іспанський «Реал» та молдавський «Шериф».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зіграє з «Чорноморцем» у 1/8 фіналу Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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