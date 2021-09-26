У середу, 29 вересня, київське «Динамо», яке в стартовій зустрічі зіграло внічию з «Бенфікою» (0:0), проведе черговий матч групового турніру Ліги чемпіонів. На «Альянц Арені» в Мюнхені підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з німецькою «Баварією», проти якої «біло-сині» не грали з березня 2000 року (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ «БАВАРІЯ» — «ДИНАМО»

Раніше 31-разовий чемпіон Німеччини і 29-разовий чемпіон СРСР і України перетиналися один з одним в єврокубках 10 разів: п'ять перемог в активі «Баварії», чотири — у «Динамо», а ще одна зустріч завершилася внічию.

Почалося протистояння опонентів у далекому 1975 році, коли динамівці завдяки голу Олега Блохіна в гостях і «дублю» легендарного форварда на своєму полі здолали Франца Беккенбауера та компанію в матчах за Суперкубок Європи (1:0 і 2:0).

Уболівальникам зі стажем, звичайно ж, пам'ятні битви «Динамо» та «Баварії» у півфіналі Ліги чемпіонів-1998/1999, коли хлопці Валерія Лобановського, ведучи по ходу зустрічі 2:0 і 3:1, зіграли в Києві унічию — 3:3, а в гостях поступилися підопічним Оттмара Хітцфельда — 0:1.

І, нарешті, останнє протистояння німецького і українського грандів відбулося навесні 2000-го в другому груповому етапі Ліги чемпіонів, коли суперники обмінялися домашніми перемогами — 2:1 в Мюнхені і 2:0 в Києві.

Цього разу букмекери, ясна річ, вважають беззаперечним фаворитом переможця Ліги чемпіонів-2019/2020, приймаючи ставки на успіх команд Юліана Нагельсманна і Мірчі Луческу з такими коефіцієнтами.

Favbet: перемога «Баварії» — 1,10, нічия — 12,50, виграш «Динамо» — 24,00.

«Паріматч»: перемога «Баварії» — 1,08, нічия — 11,50, виграш «Динамо» — 24,00.

1хbet: перемога «Баварії» — 1,11, нічия — 12,00, виграш «Динамо» — 29,00.

William Hill: перемога «Баварії» — 1,08, нічия — 11,00, виграш «Динамо» — 29,00.

«Олімп»: перемога «Баварії» — 1,10, нічия — 12,00, виграш «Динамо» — 27,00.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі в квартеті Е зіграють «Бенфіка» та «Барселона», яка в стартовій грі була розгромлена вдома «Баварією» (3:0).

Турнірне становище: 1. «Баварія» — 3 очки; 2. «Бенфіка» — 1; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку чемпіонату України перемогло в гостях «Рух».

Фото ФК «Баварія»

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