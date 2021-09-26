«Зоря» в більшості розгромила в гостях «Дніпро-1»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 26 вересня, ігрова програма 9-го туру чемпіонату України продовжилася трьома матчами в Ужгороді, Дніпрі та Чернігові.

Чемпіонат України. 9-й тур

26 вересня (неділя)

«Минай» — «Львів» — 1:2 (Байдал, 43 — Якимець, 21, Шина, 56).

У західному дербі більш вдалими виявилися гості. Примітно, що обидві команди підходили до поєдинку з невтішними серіями: «Минай» не міг виграти протягом шести матчів, «Львів» — десяти. У підсумку підопічні Олега Дулуба відсвяткували першу з 2 травня перемогу, а захисник Якимець, який відкрив рахунок у поєдинку, забив перший гол у професійній кар'єрі.

«Дніпро-1» — «Зоря» (Луганськ) — 0:4 (Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Шахаб, 90+1). На 82-й хвилині вилучений Когут («Дніпро-1»).

Суперники перебувають у верхній частині турнірної таблиці, і очікувалося вперте протистояння двох майстерних колективів. Так воно і вийшло — гості відкрили рахунок у середині першого тайму, і інтрига трималася практично до кінця поєдинку. Але на 82-й хвилині свою команду підвів дніпрянин Когут, і в останні хвилини луганчани забили ще тричі, завдавши «Дніпру-1» першої домашньої поразки (та ще й із розгромним рахунком) у сезоні.

«Десна» (Чернігів) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:2 (Тотовицький, 12 — Марлісон, 1, Кравченко, 49).

Уже на першій хвилині гості вийшли вперед, коли бразилець Марлісон п'яткою переправив м'яча у ворота після подачі з кутового, але досить швидко господарі зрівняли рахунок завдяки влучному удару Тотовицького з центру штрафного майданчика. До перерви чернігівці мали забивати другий, коли Калитвинцев пробив у поперечину, а незабаром після перерви Будківський не зміг влучити по м'ячу, перебуваючи перед порожніми воротами. У підсумку підопічні Олександра Рябоконя пропустили гол уже в дебюті другого тайму, і цей м'яч став вирішальним у протистоянні.

25 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 4:1 (Мірошник, 23, у свої ворота, Тете, 55, Марлос, 79, з пенальті, Траоре, 87 — Г. Пасіч, 30).

«Шахтар»: Пятов, Конопля, Кривцов, Вітао (Бондар, 84), Корнієнко (Ісмаїлі, 71), Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 71), Сікан (Траоре, 63).

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 28, з пенальті, Гармаш, 38).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Миколенко (Караваєв, 77), Андрієвський, Шепелєв, Гармаш, Вербич (Вітіньо, 62), Циганков (де Пена, 85), Супряга (Шкурін, 62).

«Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1 (Третьяков, 35, з пенальті, Кожушко, 86 — Спіровскі, 25).

24 вересня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Тілль, 36). На 29-й хвилині Чурко («Колос») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Зоря» — 17 (9);

6. «Десна» — 16 (9);

7. «Дніпро-1» — 16 (8);

8. «Верес» — 11 (9);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

9. «Колос» — 8 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Інгулець» — 7 (8);

13. «Львів» — 6 (9).

14. «Минай» — 6 (8);

15. «Чорноморець» — 5 (8);

16. «Маріуполь» — 4 (9);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Реймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захедітабар (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Максим Третьяков («Олександрія»), Денис Гармаш («Динамо»).

У 9-му турі прем'єр-ліги в понеділок, 27 вересня, зіграють також «Чорноморець» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози матчу «Шахтар» — «Інтер», а також назвали фаворита матчу «Баварія» — «Динамо».

Фото ФК «Дніпро-1»

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