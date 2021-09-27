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Спорт

Усик зробив ексклюзивний подарунок Ілону Маску і повернувся до Києва

9:18 27 вересня 2021
Ентоні Джошуа і Олександр Усик

Новоспечений чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який переміг в бою за пояси WBA Super, WBO, IBO, IBF британського суперважковаговика Ентоні Джошуа, відправив американському мільярдерові-винахіднику Ілону Маску подарунки — свою криптовалюта NFT-токен, випущену перед поєдинком, і костюм космонавта JAXET (саме в такому український боксер виходив на поєдинок у Лондоні).

«Спасибі всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити йому особливий подарунок — мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе», — написав Олександр Усик у своєму Twitter.

До речі, в ніч на понеділок, 27 вересня, Олександр Усик, який після успіху повернув Ентоні Джошуа чемпіонські пояси, разом зі своєю командою прилетіли в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Франкфурта. При цьому в дорозі наш боксер не відмовляв у фото пасажирам літака. Навіть з «нагадуваннями» про удари Джошуа на обличчі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зазначимо, що проведення матчу-реваншу на київському «Олімпійському», про що говорив Усик після бою, малоймовірне. Принаймні, так вважає промоутер британця Едді Хірн.

«Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого. Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна. Я думаю, що Британія найбільш імовірна», — сказав Едді Хірн.

Поки ж Олександр Усик після тріумфу в Лондоні різко піднявся в боксерських рейтингах за версією веб-порталу BoxRec. Тепер українець очолює рейтинг найкращих боксерів світу, випередивши британців Ентоні Джошуа та Ділліана Уайта. Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер мають статус неактивних боксерів, причому бій між ними запланований на 9 жовтня в Лас-Вегасі.

Найкращі суперважковаговики світу (за версією BoxRec)

А в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії Усик посідає четверте місце, поступаючись лише мексиканцю Саулю Альваресу, Геннадію Головкіну з Казахстану і американцеві Ерролу Спенсу (Джошуа опустився з четвертої позиції на шосту).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у бою проти Джошуа оригінально «відповів» на запитання про те, чий Крим.

Фото Instagram, pravda.com.ua, Yarik Kogan / Facebook

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