У середу, 29 вересня, київське «Динамо», яке зіграло на старті Ліги чемпіонів унічию з «Бенфікою» (0:0), в рамках 2-го туру групової стадії турніру пройде на «Альянц Арені» в Мюнхені випробування найсильнішим клубом Німеччини дев'яти останніх сезонів «Баварією». Букмекери дали свої прогнози на майбутню зустріч.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ «БАВАРІЯ» — «ДИНАМО»

Перед очним протистоянням суперники провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. Підопічні Юліана Нагельсманна в рамках 6-го туру чемпіонату Німеччини, незважаючи на вилучення з поля на 48-й хвилині Бенжаміна Павара, перемогли в гостях «Гройтер Фюрт» — 3:1 (Мюллер, 10, Кімміх, 31, Грісбек, 68, в свої ворота — Іттен, 87). У цьому поєдинку перервалася вражаюча гольова серія польського форварда Роберта Левандовські, яка становила 19 (!) матчів у всіх турнірах (поляк вперше з 11 лютого пішов з поля без забитого м'яча). У будь-якому випадку, в шести стартових турах бундесліги мюнхенці забили за нового тренера 23 (!) голи і впевнено лідирують, випереджаючи на три очки «Байєр» та «Вольфсбург».

Відеоогляд матчу «Гройтер Фюрт» — «Баварія» — 1:3

У свою чергу, команда Мірчі Луческу без дискваліфікованого Віталія Буяльського здолала у Львові «Рух» — 2:0 (Циганков, 28, з пенальті, Гармаш, 38), зберігши перед очною дуеллю (3 жовтня) триочковий відрив від «Шахтаря».

У прямій трансляції зустріч «Баварія» — «Динамо» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO. Також прямий ефір з Мюнхена запланований на телеканалі «Матч! Футбол 1» (Росія).

Ліга чемпіонів. 2-й тур. Група Е

29 вересня (середа)

«Баварія» — «Динамо» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1»

Додамо, що в паралельному матчі в групі «Бенфіка» Романа Яремчука битиметься у Лісабоні з «Барселоною» (на старті каталонці були розгромлені на «Камп Ноу» «Баварією» — 3:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Інтер».

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