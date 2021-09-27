Син Майкла Джордана із закривавленою головою побив лікарів

Старший син легенди НБА Майкла Джордана 32-річний Джеффрі затриманий за напад за обтяжуючих обставин на медпрацівників у лікарні, розташованый в штаті Арізона (США). Чоловіка, який сам у минулому професіонально грав у баскетбол (щоправда, до рівня НБА не доріс), доставили до медзакладу після п'яного інциденту в барі міста Скоттсдейл. Джеффрі влаштував бійку з лікарями, незабаром його заарештувала поліція, інформує ABC15.

Як повідомляє американський портал про життя зірок TMZ, Джеффрі відпочивав в коктейль-барі з мексиканською кухнею і довів себе до такого стану, що послизнувся, впав і сильно вдарився головою об стіл. Після цього охоронці закладу спробували вивести колишнього спортсмена (ростом 185 см) на вулицю, але Джордан-молодший поводив себе агресивно і чинив опір. Була викликана поліція, але наряд, який прибув на місце, дійшов висновку, що інцидент носить не кримінальний, а медичний характер. Ексбаскетболіста втихомирили, посадили до «швидкої» і відправили до лікарні для надання першої допомоги. Але там Джей Джей чомусь знову розлютився.

Під час надання допомоги син Джордана напав на лікаря, тож поліції довелося розбиратися з ним вдруге за вечір. Чоловікові пред'явили звинувачення у злочині третього класу — нанесенні тілесних ушкоджень посадовій особі при виконанні. Поки Джеффрі Джордан відпущений під заставу. Але це серйозний злочин, за який теоретично може загрожувати в'язниця. Хоча напевно (за таких адвокатів) справа закінчиться грошовим штрафом або умовним терміном.

Зазначимо, що в першому шлюбі з Хуанітою Ваною у легендарного баскетболіста «Чикаго Буллз», 6-разового чемпіона НБА, 5-разового MVP ліги і 14-разового учасника Матчу зірок Майкла Джордана троє дітей — 32-річний Джеффрі, 31-річний Маркус, а також 29-річна Жасмін.

Крім того, друга дружина Його Повітряності — кубинська модель Іветт Прієто (з першою дружиною Майкл Джордан розлучився в 2006 році, заплативши їй 168 млн доларів відступних) в 2014-му народила знаменитому спортсмену дівчаток-близнючок, яким дали імена Ізабель та Вікторія.

Додамо, що Джеффрі Джордан, який вляпався у скандал, зараз працює у відділі інновацій Jordan Brand і недавно одружився на болгарці Радіні Анєвій, яка переїхала до США і працює фінансовим аналітиком.

Джеффрі Джордан з дружиною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Майкл Джордан протягом найближчих 10 років пожертвує 100 млн доларів на боротьбу з расизмом.

Фото Instagram

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