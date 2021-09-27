«Коли два метри вже недостатньо високо»: красуня-стрибунка Левченко здійснила свою «повітряну» мрію

Віцечемпіонка світу та Європи, знаменита українська стрибунка у висоту Юлія Левченко після важкого сезону махнула до Туреччини, де виконала свою мрію — політала на дельтаплані.

«Здійснилася моя мрія. Я літала!» — підписала Юлія відео в Instagram, на якому спортсменка зізнається, що їй страшно.

«Коли 2 метри вже недостатньо високо», - жартують в коментарях підписники Юлії, особистий рекорд якої - 202 см.

До речі, екстрим для 23-річної української красуні - справа звична. Юлія може без проблем зайнятися скелелазінням у Монако, пролетіти у Французькій Рів'єрі над прірвою, влаштувати дайвінг у Середземному морі і навіть «повисіти» без страховки над Коростишівським кар'єром. І це при тому, що спортсменка... боїться висоти. Сама якось зізналася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуні Дар'я Білодід і Юлія Левченко блиснули фігурами в Туреччині.

Фото Instagram

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