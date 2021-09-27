Бізнесмен Буткевич в інтерв'ю Гордону ще рік тому передбачив перемогу Усика

У Лондоні на стадіоні «Тоттенхем» пройшов довгоочікуваний бій за чемпіонські пояси у суперважкій вазі. Український непереможний боксер Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом) провів усі 12 раундів на рингу проти володаря титулів WBA Super, IBF, WBO та IBO британця Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) та переміг його одноголосним рішенням суддів.

Відзначимо, що після своєї перемоги Усик став третім українцем, після Віталія та Володимира Кличків, який став чемпіоном у суперважкій вазі. Також кримчанин став третім після Евандера Холіфілда та Девіда Хея, кому вдалося слідом за чемпіонським поясом у важкій вазі завоювати титул і в суперважкому дивізіоні.

«Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як і передбачав. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді», — прокоментував перемогу Олександр Усик.

Олександр Усик

Ще до бою професійні експерти та аматори стверджували, що на нас чекає найважливіша подія у світі боксу у 2021 році, і з цим важко було посперечатися. Фаворитом багато хто називав Джошуа. Тієї ж думки дотримувалися й букмекери. Такий прогноз давався не тому, що Ентоні перевершує Усика у майстерності або досвіді, як раз швидше навпаки. Річ була лише в габаритах. Напевно, тільки лінивий не говорив про те, що ЕйДжей занадто потужний для суперника, а Усик поліз явно не в свою вагу.

У лютому 2020 року в авторській програмі Дмитра Гордона український бізнесмен, співвласник компанії «АТБ-Маркет» та власник BGV Group Геннадій Буткевич, відповідаючи на запитання ведучого, чи дивиться він бокс і футбол по телевізору, зазначив, що ніколи не пропускає матчі.

«Цього я не пропускаю. Дуже люблю та розумію бокс. Знайомий і з Кличком, і з Усиком, і з Васею Ломаченком. Я вважаю, що Усик буде нашим Мохаммедом Алі… Майже впевнений…» — заявив тоді Буткевич, і в ніч на 26 вересня 2021 року його слова збулися.

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